Auf Wunsch kommt die Sauna aufs private Gelände und garantiert gesundes Schwitzen in gewohnter Umgebung. „Die Idee hatte ich beim Stöbern in den Kleinanzeigen eines Onlinedienstes“, sagt Philipp Krumkühler. Dabei hat er festgestellt, dass mobile Saunen rund um Versmold noch nicht verfügbar sind. Weil seine Frau Stefanie und er auch gerne saunieren und normalerweise zu den Stammgästen im derzeit geschlossenen Carpesol in Bad Rothenfelde gehören, haben sie ihre Geschäftsidee entwickelt. Wenn ihre Mobilsauna nicht unterwegs ist, genießen sie selber regelmäßig die gesunde Schwitzkur.