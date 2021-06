„Der beim Pariser Weltklimagipfel festgeschriebene Temperaturanstieg von 1,5 Grad ist eigentlich schon erreicht“, stellt Dr. Tobias Kemper von der Energieagentur NRW fest und kann das auch mit Zahlen und Statistiken belegen. Die Menschen müssen deshalb nicht nur gegensteuern, sondern sich auch wappnen. „Klimaresilienz“ heißt es in der Fachsprache, wenn es darum geht, die Folgen zu mildern. Dazu muss auch vor Ort gehandelt werden: von der Stadt, aber auch von den privaten Haushalten. „Wir müssen die Widerstandsfähigkeit der Kommunen deutlich erhöhen“, fordert deshalb NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die in ihrem Eingangs-Statement die schon sicht- und spürbaren Folgen des Klimawandels nannte: die enormen Schäden in den Wäldern durch Trockenheit und Borkenkäfer, den Anstieg der Temperaturen in den Innenstädten, Erdrutsche durch Starkregen oder weggespülte Äcker. Es gebe überall Anpassungs-Strategien, „wir brauchen aber mehr Verbindlichkeit bei planerischen Entscheidungen.“ Es gehe darum, in den Städten als kühlende Elemente grüne Infrastruktur zu schaffen, wie Grünanlagen, Fassaden- und Dachbegrünung, offene Gewässer oder Regenwasserversickerung. Da gelte es, auch versiegelte Flächen wieder zu entsiegeln. Heinen-Esser kommt auch auf die in die Mode gekommenen Schottergärten zu sprechen: „Die sind für mich überhaupt nicht zu akzeptieren“ und fordert restriktivere Vorgaben nicht nur in Neubaugebieten. Dr.