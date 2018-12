Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Bei Windau geht’s um die Wurst. Immer. Das liegt in der Natur der Wurstwarenfabrik. Seit einiger Zeit geht es aber auch darum, die Wurst besonders energieeffizient und damit umweltschonend herzustellen. Dazu hat das mittelständische Unternehmen gemeinsam mit dem Energieversorger Innogy ein umfassendes Energiekonzept entwickelt.

Vor beinahe zwei Jahren hat Innogy ein Blockheizkraftwerk (BHKW) bei Windau installiert. Seitdem arbeitet die Anlage auf Hochtouren. Die Gesamtleistung liegt bei etwa zwölf Gigawattstunden im Jahr. »Inzwischen erzeugen wir 25 Prozent unseres Stroms selbst«, sagt Stephan Blees, Technischer Leiter bei Windau. Strom und Wärme werden nun in Kraft-Wärme-Kopplung hergestellt. Praktisch bedeutet dies, dass die Klimarauch- und Nachreifekammern mit etwa 80 Grad heißem Wasser statt mit doppelt so heißem Dampf beheizt werden, was wegen der niedrigeren Temperaturanforderung deutlich weniger Energie benötigt.

1948 Tonnen CO2 eingespart

Die Folge: Das Unternehmen verbraucht mehr als ein Drittel weniger Energie als zuvor. Auch Heizung und Gebäudetechnik werden über das BHKW betrieben, die intensiven Reinigungsarbeiten mit dem warmen Wasser aus dem BHKW umgesetzt – Hygiene ist schließlich das A und O in einem solchen Unternehmen. Neben dem BHKW wurden zwei Warmwasserkessel installiert, die zu Zeiten der Höchstproduktion laufen und auch dann, wenn das BHKW gewartet werden muss. »Wir sehen die Einsparungen, und die Zahlen sprechen für sich«, ist auch An­dreas Hilker, geschäftsführender Gesellschafter, mehr als zufrieden. Zudem wird deutlich weniger CO 2 produziert als früher, nämlich 1948 Tonnen weniger. Pro Jahr. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und für die Umwelt.

Kosten liegen bei über einer Million Euro

Eingebaut wurde das BHKW bei laufendem Betrieb. »Das ist wie eine Operation am offenen Herzen«, sagt Blees. Eine neue Kälteanlage und ein weiteres BHKW sind bereits geplant, das dann – anders als das erste – nicht auf Warmwasser, sondern mehr auf die Erzeugung von Strom und Dampf ausgelegt ist. Nach Möglichkeit soll der Startschuss dafür 2019 fallen, die Innogy-Tüftler arbeiten bereits an der Umsetzung. Apropos Innogy: Das Unternehmen hat die Anlage geplant, gebaut, finanziert und an Windau verpachtet. »Die Investitionshöhe lag bei weit über einer Million Euro«, sagt Thomas Nosthoff, Energy-Fachvertrieb bei Innogy. »Im Geschäftskundenbereich findet man diese Modelle häufig.« Eine Würdigung gab es schon: Windau wurde mit dem Energie-Innovations-Preis der Energie-Agentur NRW ausgezeichnet.