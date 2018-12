In diesem Jahr mussten für den schnuckeligen Weihnachtsmarkt in Harsewinkel bereits Buden aus Rietberg ausgeliehen werden. Foto: Wotke

Von Stefanie Winkelkötter

Einige der alten Hütten konnten zwar noch überholt und im kleinen Budendorf rund um den Alten Markt aufgebaut werden. Auf Dauer müssen sie jedoch ausgemustert werden. Dazu kam in diesem Jahr eine einmalige Ausleihe aus Rietberg, die dafür gesorgt hat, dass der Weihnachtsmarkt reibungslos über die Bühne gehen konnte. Auch wenn der Transport der ausgeliehenen Hütten von Rietberg in die Mähdrescherstadt aufwendig war, habe die Maßnahme »in der aktuellen Notsituation« geholfen, genug Buden standen dadurch zur Verfügung, schreiben die stellvertretenden Vorsitzenden des Verkehrsvereins Harsewinkel, Bernhard Brockmann und Chris Brentrup, sowie Geschäftsführer Reinhold Everding in einem Brief an Bürgermeisterin Sabine Amsbeck- Dop­heide.

Zuschuss für neue Hütten

Mit diesem Schreiben beantragen sie einen Zuschuss für die Anschaffung neuer Hütten. »Auf Dauer müssen wir alle Weihnachtsmarkthütten erneuern«, stellen die Antragsteller fest. Dazu benötigt der Verkehrsverein für den Zeitraum von vier Jahren – 2019, 2020, 2021 und 2022 – jeweils 5000 Euro von der Stadt.

In der Außenwerkstatt der Gesamtschule ist bereits ein Prototyp für eine neue Hütte entworfen und gebaut worden. Dieser Prototyp war ebenfalls bereits beim diesjährigen Harsewinkeler Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende im Einsatz. Während die alten Exemplare aus gepresstem Sperrholz gebaut wurden, wird für die neuen Büdchen langlebiges Tannenholz verwendet. Dieses wird in der Außenwerkstatt zugeschnitten und verschraubt, später dann nussbaumfarbig angestrichen. Für den Unterbau wird ein Eisengestell hergestellt – ein Großauftrag für die Handwerksrentner und die Jugendlichen. Immerhin geht es um insgesamt 18 Hütten, die ersetzt werden müssen.

Alte Gewerbeschau-Mittel nutzen

Dafür rechnen Brockmann, Brentrup und Everding mit einem Kostenrahmen von insgesamt 36.000 Euro. Um diese Summe stemmen zu können, schlagen sie vor, einen einst für die Gewerbeschau Inovea gewährten Zuschuss in Höhe von jährlich 5000 Euro umzuwidmen, denn die Gewerbeschau gibt es bekanntlich schon seit einigen Jahren nicht mehr.

Der Stadtrat hat den Antrag in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen. Der Antrag wird zur Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftförderungsausschuss am 13. Februar 2019 erneut vorgelegt. Dann müssen die Politiker entscheiden, ob sie die jährlich 5000 Euro für neue Büdchen zur Verfügung stellen.