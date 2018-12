Die Tänzer der Tanzsportgarde Harsewinkel starteten in neun von 13 Disziplinen. Insgesamt waren sie zwölf Mal am Start. Los ging es direkt am Samstag um 9 Uhr mit der Altersklasse »Jugend«. Hier gab es sofort den ersten Westfalenmeistertitel und den Vizemeistertitel für die »Kleinsten« aus Harsewinkel. Karolina Barbie und Fabian Meyer-Wilmes ertanzten sich mit 407 Punkten den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Fabians jüngeren Bruder Finn Meyer-Wilmes mit seiner Tanzpartnerin Tiana Hahn.

Grund zum Jubeln hatte auch die Jugendgarde. Mit 420 Punkten ließ sie der Konkurrenz keine Chance und holte sich den Titel des Westfalenmeisters. Die beiden Jugendmariechen schlugen sich ebenfalls prächtig. Lisa Potthoff ertanzte sich 431 Punkte und darf sich nun zweitbestes Mariechen in Westfalen nennen. Karolina Barbie belegte mit 414 Punkten einen hervorragenden sechsten Platz.

Der neue Jugend-Schautanz »Das Spiel ist aus – Mäusebande« entzückte die Jury. 426 Punkte bedeuteten am Ende Platz zwei und damit ebenfalls den Vizemeistertitel hinter dem amtierenden Deutschen Meister aus Bocholt.

Am Nachmittag kämpften die Junioren um die Pokale. Die Juniorengarde zeigte einen tollen Gardetanz und wurde dafür mit 441 Punkten und Platz zwei belohnt. Der Schautanz »Und was versteckst Du hinter deiner Maske?« erzielte ein sehr seltenes Ergebnis: Die Harsewinkeler teilen sich den Vizemeistertitel mit den »Erdmännchen« aus Neuenkirchen, weil beide Gruppen sich jeweils 432 Punkte ertanzten. Das Junioren-Tanzmariechen Stina Evers konnte verletzungsbedingt nicht starten.

Der Sonntag gehörte dann den Aktiven der Ü15-Gruppen. Die Weibliche Garde ertanzte sich mit einem starken Tanz 456 Punkte und musste sich nur dem amtierenden Deutschen Meister aus Neuenkirchen geschlagen geben.

Einen richtig guten Tag hatten die beiden Solistinnen Elena Krieft (19) und Paulina Fölling (18). Elena hatte gleich zweimal Grund zum Jubeln. Sie wurde Vize-Westfalenmeisterin und holte sich die Qualifikation für das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft in Braunschweig 2019. Paulina Fölling landete mit nur zwei Punkten Rückstand auf Platz drei. Der neue Schautanz »Wenn das letzte Blütenblatt fällt« der Ü15 wurde vom Publikum mit viel Applaus gefeiert. 434 Punkte bedeuteten am Ende Platz drei.

Das Trainerteam um Cheftrainerin Daniela Schafarik war hoch zufrieden und freut sich auf das Heimturnier am 19./20. Januar in Harsewinkel. Doch jetzt geht es erst einmal in die wohlverdiente Weihnachtspause.