Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel/Köln (WB). »Wer wie ich aus Harsewinkel kommt und in die Großstadt will, der fährt ... erst mal nach Gütersloh«, sagt Meltem Kaptan und lacht. Sie hat es sogar bis nach Köln geschafft, kommt aber zu besonderen Festen gerne wieder in ihre Heimat.