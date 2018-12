Alles für den schönsten Tag im Leben: Die Hochzeitsmesse in Marienfeld soll Brautpaare und ihre Familien am 12. und 13. Januar inspirieren. Von 12 bis 18 Uhr ist jeweils geöffnet. Foto: dpa

Marienfeld (WB/wes). Heiraten ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Dafür werden aber die Hochzeiten immer individueller. Um den Heiratswilligen auf die Sprünge zu helfen, lädt die Hotel Residence Klosterpforte am 12. und 13. Januar zur Hochzeitsmesse ein.

»Dieses Mal nutzen wir auch das neue Klosterforum für die Modenschauen«, erklärt Hotelmanager Christopher Schemmink. Der Catwalk zieht aus der Tenne aus und verlagert sich in den Neubau. Die Modenschauen, die ganz traditionell vom Modehaus Starp aus Kaunitz gestaltet werden, finden am Samstag (15.30 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) statt. Ferner gibt es eine Tanzshow mit Livegesang um jeweils 14 Uhr an beiden Tagen.

In der Tenne, die dann Platz bietet, präsentiert sich am Sonntag um 17 Uhr »Wir machen events« aus Gütersloh. Sie bieten Live-Gesang mit Abschlussfeuerwerk. Eben etwas, womit die frisch Verliebten ihren schönsten Tag gehörig aufwerten könnten.

35 Aussteller sind dabei

Insgesamt 35 Aussteller verteilen sich in der Klosterpforte mit ihren Ständen. Und diese präsentieren ganz unterschiedliche Angebote: Je nach Wunsch des Brautpaares eher traditionell sahnetortenhaft, kirchlich oder frei redend, betont lässig mit Zierkohl im Brautstrauß statt Rosen, mit Kutsche, im Oldtimer oder gar ganz verrückt im Bulli – es gibt zig Möglichkeiten, den schönsten Tag im Leben zu gestalten. Wie immer mit dabei ist das Frisörteam Riewenherm aus Gütersloh, das Juweliergeschäft Traumwerk, Balloonia Dekoration, Café Knigge aus Bielefeld, Modehaus Starp, Eusterhus und MMC – das Event- und Technik-Atelier.

Natürlich stehen nicht nur die Brautleute im Mittelpunkt, sondern auch die Familie, die Trauzeugen und die Blumenkinder. Für die Kleinsten wird ein Stand von Kiddy-Point aus Gütersloh festliche Mode präsentieren. Und »Linie 43« aus Herford bietet Platz für den Junggesellenabschied oder die Fahrt zurück nach Hause. Denn hinter dem Namen verbirgt sich ein liebevoll restaurierter Renault TN4F; ein ehemaliger Pariser Stadtbus, gebaut 1935 – mit ausgebautem Innenraum nebst Bar.

Damit der Hochzeitstag nie in Vergessenheit gerät, bieten natürlich auch die Fotografen ihre Dienste feil, etwa die Fotomanufaktur Michael Wessel aus Essen oder »ourweddingmemories« aus Herzebrock-Clarholz.

Die Öffnungszeiten der Hochzeitsmesse: Samstag, 12. Januar, von 12 bis 18 Uhr; Sonntag, 13. Januar, auch von 12 bis 18 Uhr.