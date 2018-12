Von Stefanie Winkelkötter

Dies taten Stadtverwaltung, Barbara Grube von der Kita-Planung des Kreises und Vertreter heimischer Kindertageseinrichtungen im jüngsten Sozialausschuss. Dabei wurde deutlich: Aus Sicht von Verwaltung und Kindertageseinrichtungen läuft das neue Anmeldeverfahren schon sehr gut. Sylvia Lobert, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste bei der Stadtverwaltung, erinnerte daran, dass »Kita-online« ein Hilfsinstrument ist, um das Anmeldeverfahren in den Kindertageseinrichtungen übersichtlicher zu machen. Das tut es auch – mehrfache Anmeldungen und das damit verbundene Blockieren von Plätzen ist nicht mehr möglich. »Wir hatten vorher kein Programm, ich finde, es läuft nun richtig gut – allerdings nur, wenn alle damit arbeiten«, sagte zum Beispiel Viktoria Fülling, Leiterin der Kita Villa Claas. »Man weiß, wer angemeldet oder wer gewechselt ist, man behält viel leichter den Überblick.« Auch alle benötigten Daten liegen direkt vor.

Überblick im Anmeldeverfahren

Allerdings, haben die Kita-Leiter festgestellt, machen es sich manche Eltern durch das neue Verfahren doch mächtig einfach und melden ihre Kinder einfach irgendwo an, ohne sich die Einrichtung vorher auch nur einmal angesehen zu haben. »Wir haben uns daher überlegt, einen Tag der offenen Tür anzubieten«, berichtete Markus Koch von der Paulus-Kita. Diese Idee gibt es auch in der AWO-Kita Findikus. Dort gibt es dazu noch das Problem, dass schon länger mit dem Portal »Kita-plus« gearbeitet wird, das aber nicht kompatibel zu »Kita-online« ist – hier suche man aber nach einer Lösung, versicherte Barbara Grube vom Kreis.

Während es mit Blick auf die Kindertageseinrichtungen schon gut läuft, hakt es noch beim Thema Tagespflege, wie Gudrun Greve vom Familienzentrum Mini-Maxi deutlich machte. Das Mini-Maxi vermittelt Kinder in die Tagespflege, also zu Tagesmüttern, taucht in der »Kita-online«-Abfrage aber ohne gesonderte Kennzeichnung auf, so dass manche Eltern denken, dass Mini-Maxi sei ein Kindergarten. »Wir passen nicht so ins System«, bedauerte Greve. Dazu können Eltern bei Kindergärten die gewünschte Betreuungszeit von 25, 35 oder 45 Stunden anklicken. Bei der Tagespflege sind aber zum Beispiel auch 15 Stunden buchbar – das klappt mit »Kita-online« aber nicht. Und: Wenn Eltern nicht arbeiten, haben sie nur Anspruch auf 25 Stunden pro Woche, in denen die Kleinen in der Tagespflege betreut werden. Das wird bei »Kita-online« aber gar nicht abgefragt. Greve: »Also telefoniere ich hinter den Eltern her und frage, ob sie arbeiten.«

Kinder bleiben länger in der Kita

Bei »Kita-online« können Jungen und Mädchen im Alter bis drei Jahren angemeldet werden, in der Tagespflege ist aber auch die Betreuung von älteren Kindern bis 14 Jahren nach der Schule möglich. »Auch die können sich bei ›Kita-online‹ nicht anmelden«, sagte Greve. Sie wies zudem auf ein zeitliches Problem hin, denn Tageseltern müssen erst wissen, welche ihrer Schützlinge einen Kita-Platz haben, bevor sie ihre Plätze neu vergeben können. »Ein bunter Strauß von Fragen«, fasste Gudrun Greve zusammen. Regina Meißner-Schlömer (SPD) wies darauf hin, dass es für die Tagespflege offenbar ein Zusatzmodul bei »Kita-online« geben müsse. »Wir suchen nach einer guten, einheitlichen Lösung«, versicherte Barbara Grube. »Das Anmeldeverhalten der Eltern ändert sich, die Kinder werden jünger und bleiben mehr Stunden in der Kita oder der Tagespflege. Ziel ist, die Elternwünsche zeitnah zu erfüllen.«