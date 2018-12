Von Gabriele Grund

Bei einer Rückschau am Freitag erinnerte sich Günter Rauh (77), Gründungsmitglied und früherer Vorsitzender, an die Anfänge der Partnerschaftsbemühungen. Nach der Zustimmung des Rates unterzeichneten der damalige Bürgermeister Heinrich Hemker und sein französischer Amtskollege Michel Vauthrin am 8. Oktober 1994 im Rathaus von Les Andelys die Urkunde, mit der die Partnerschaft besiegelt wurde. Damit sei ein bis heute erfolgreicher Grundstein für Austausch, Begegnung, Freundschaft, Toleranz und Respekt gelegt worden, erinnert sich Günter Rauh.

Gespannt darf man seit diesem Jahr sein, was die Neubesetzungen der Vorstandsposten bei Palah und dem Comité de Jumelage in Les Andelys für Auswirkungen auf das weitere Miteinander haben werden. Während Nicolas Larcher (41) Anfang März zum neuen Vorsitzenden des französischen Städte-Partnerschaftsvereins gewählt wurde, trat auf Harsewinkeler Seite Günter Rauh nach 24 Jahren von seinem Vorsitz zurück.

Als Nachfolgerin wurde Mary Brüggemann (43) gewählt. Ihr Patenonkel Julius Petri war übrigens Mitbegründer des Partnerschaftsvereins. Günter Rauh ist seitdem Ehrenpräsident. 2012 wurde er auf dem jährlichen Herbstfest in Les Andelys von der Cidre-Bruderschaft zum »Cidre-Verteidiger« ernannt.

Europawoche geplant

Im Jubiläumsjahr 2019 wird es neben einem Pfingstturnier mit Handball- und Tischtennisspielern beider Städte auch eine Europawoche im Zuge des »Europatages« im Mai geben. Echter Jahreshöhepunkt ist aber die Unterzeichnung der Europa-Erklärung, am 17. Januar 2019 im Kreishaus Gütersloh, bei der Mary Brüggemann den Palah vertreten wird. Zudem hofft Palah-Schriftführerin Mechthild Walter auf einen gegenseitigen Jugendpraktikumsaustausch. Das 25-jährige Partnerschaftsbestehen soll im Juni im Rahmen des Weinfestes in Harsewinkel gefeiert werden.

Mit Schmunzeln erinnerte sich Günter Rauh daran, wie kurz nach der Gründung bei einem Besuch der Franzosen in Harsewinkel ein junger Mann aus Les Andelys einfach nicht mehr mit zurück gefahren sei. »Er erwählte Harsewinkel als neue Heimat und blieb. Allerdings nicht lange, denn es zog ihn nach Belgien weiter.« Nett auch die Geschichte über einen 17-jährigen Mann, der zusammen mit dem Harsewinkeler Tischtennisverein bei einem Gegenbesuch in Les Andelys zu Gast war. Nach einem Ausflug zu der einst vom englischen König Richard Löwenherz erbauten Mittelalterfestung Château Gaillard war der Harsewinkeler derart beeindruckt, dass er schwor, wenn er je die Liebe seines Lebens träfe, ihr auf diesem Hügel einen Heiratsantrag zu machen. Drei Jahre später war es schließlich soweit.