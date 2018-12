An das Weihnachtsfest 2018 dürfte sich Louis Lange noch lange erinnern. Als Butler sorgt er im Luxushotel Burj al Arab in Dubai dafür, dass auch die Gäste in Stimmung kommen.

Von Stefanie Winkelkötter

Louis Lange ist Butler im Burj al Arab in Dubai, dem Luxushotel mit der markanten segelförmigen Silhouette in unmittelbarer Nähe der bekannten künstlichen Palmeninsel im Persischen Golf. Seit Anfang Februar dieses Jahres sorgt er dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Doch wie wird in einem solchen Hotel eigentlich der Jahreswechsel begangen? Und wie sahen die Weihnachtstage dort aus?

Ganze Stadt ist dekoriert

Auch wenn Dubai ein islamisches Land ist - Weihnachten wurde trotzdem gefeiert. Die ganze Stadt war entsprechend dekoriert. »Es ist ein interessantes Gefühl, durch die dekorierte Stadt zu laufen und bei 30 Grad Weihnachten zu feiern. Um ehrlich zu sein, kommt man so nicht wirklich in Weihnachtsstimmung«, erzählt Lange.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag musste er arbeiten, am zweiten Weihnachtstag hatte er frei. Und auch an Neujahr werden seine Dienste natürlich gebraucht. »Ich bin es gewohnt, an Weihnachten und Silvester zu arbeiten, das habe ich in den vergangenen drei Jahren während meiner Ausbildung auch gemacht«, sagt der 21-Jährige, der seine Ausbildung im Gerry Weber Sportpark Hotel in Halle absolvierte. Trotzdem war es dieses Mal anders: »Es war das erste Weihnachten komplett ohne meine Familie.« Jetzt, über Silvester, ist Schwester Nele Lange nach Dubai geflogen, um ihren Bruder zu besuchen. Louis Lange: »Darüber freue ich mich sehr.«

In jeder Suite steht ein Baum

Die Weihnachtszeit und die Festtage waren für ihn schon eine besondere Erfahrung in diesem speziellen Ambiente. Das ganze Hotel war weihnachtlich dekoriert mit Weihnachtsbäumen, Geschenken, Rentieren und anderem festlichem Schmuck. In einer Lounge war ein zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum aufgebaut. »In jeder Suite steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Und wir haben 202 Suiten«, nennt Louis Lange eine Größenordnung, die staunen lässt.

Die Butler, also Lange und seine Kollegen, haben die Gäste natürlich nach Strich und Faden verwöhnt, unter anderem mit Dresdener Stollen mit Glühwein oder heißer Schokolade dazu. Vom 22. Dezember bis Silvester wurden und werden jeden Tag im Hotel verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie angeboten, zum Beispiel Kino mit Weihnachtsfilmen, Bastelaktionen oder Kameltouren.

Champagner zum Ausklang

Die Weihnachtsstimmung, erzählt Lange, dauere bis zum 31. Dezember. »Am Silvestertag gibt es gegen Spätnachmittag einen Champagnerempfang mit dem Managing Director. Danach folgt ein Gala-Dinner. Gegen 23 Uhr geht es dann nach unten auf die Terrasse, wo der nächste Champagnerempfang wartet und alle Gäste sich so langsam auf das neue Jahr freuen«, berichtet der 21-Jährige.

Eingeläutet wird das Jahr 2019 mit einem riesigen Feuerwerk, das eigens für das Burj al Arab konzipiert wurde, das außergewöhnlich groß ist und mindestens 20 Minuten dauert.

Zurück ins Studium

Es ist übrigens Louis Langes erster und einziger Jahreswechsel, den er in Dubai erlebt. Bald will er nach Deutschland zurückkehren, um ein Studium zu starten mit dem Ziel, in Zukunft noch bessere Jobs zu bekommen. »Wenn ich noch ein Jahr hier bleiben würde, wäre das Lernen schon so lange her, deswegen mache ich lieber keine zu große Pause«, berichtet er. Und ergänzt: »Ich freue mich schon wieder sehr auf zu Hause und darauf, meine Familie und meine Freunde endlich wiederzusehen.« Abreisen wird er mit der Gewissheit, dass dieses Jahr eine der besten Erfahrungen in seinem Leben war. »Und die kann mir niemand mehr nehmen.«