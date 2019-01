Harsewinkel (WB/GG). Seit 1990 ist das »Neujahrs-Katerfrühstück« im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Harsewinkel eine beliebte Tradition. So auch am Neujahrs-Dienstag, wo seit den frühen Morgenstunden in der Pfarrheimküche emsig gerührt, geköchelt, geschnippelt und sich rege unterhalten wurde.