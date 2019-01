Von Gabriele Grund

Neben einem Auftritt als vier Tenöre gaben Dominik Klima, Norbert Fechtelkord, Andreas Hanhart und Stefan Kiffmeier während des Neujahrsempfangs mit verschiedenen Erfolgshits noch mal Vollgas. Dabei schunkelten die Besucher völlig losgelöst zu »Die Mädchen aus Harsewinkel«, applaudierten lautstark nach der balladigen Liebeserklärung »Mein Westfalenland« und sangen aus vollen Herzen bei dem letzten komponierten und im Oktober 2018 in einem Bielefelder Studio aufgenommenen Landeier-Song »Das wars« mit. Zum Abschluss des Neujahrsempfangs herrschte Ausnahmezustand im Foyer des Gymnasiums.

Nach der Karnevalsession ist Schluss

Nach der Karnevalsession ist am 3. März endgültig Schluss. Unterschiedliche Lebens- und Berufsplanungen lassen die Bandmitglieder unterschiedliche Wege gehen. In einem kurzen Interview mit der Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide erinnerten sich die Bandmitglieder daran, wie sie nach einer Karnevals-Hitparade des WDR als Letztplazierte ausgerufen wurden. Auf dem Rückweg von Emsdetten sei man derart frustriert über das schlechte Abschneiden gewesen, dass man sogar die Biermarken für die Aftershowparty am Straßenrand verbrannt habe, verrieten Andy Hanhart und Stefan Kiffmeier. Aufgrund heftiger Proteste von Zuschauern wurde der Fauxpas schließlich bemerkt und korrigiert, so dass die Landeier sogar Sieger wurden. »Auf die Harsewinkeler Fans ist eben Verlass«, freute sich Andy Hanhart.

Zum dritten Mal ist beim Neujahrsempfang eine Sportlerehrung durchgeführt worden. Dieses Mal war es Dirk Brockmeyer von der DLRG, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. In einer Laudatio machte Jürgen Wohlgemuth vom DLRG-Landesverband, das vielseitige, ehrenamtliche Engagement des Harsewinkelers deutlich. Seit 20 Jahren ist er als technischer Leiter in der DLRG Harsewinkel aktiv und bestreitet selber viele Wettkämpfe im Freiwasserrettungssport. »Dirk hat einfach einen langen Atem und kennt kein Aufgeben. Zudem kann er Menschen für Ziele und Aufgaben begeistern«, so Jürgen Wohlgemuth. All diese Eigenschaften wären auch bei der Ausbildung und dem Training des Nachwuchses überaus erfolgsfördernd.

Büro für leichte Sprache

Vorgestellt wurde das am 1 .Juni 2018 eröffnete »Büro für leichte Sprache« der Lebenshilfe. Heilpädagogin Corinna Usling und Gertrudis Keller, Teamleiterin Ambulant Unterstütztes Wohnen bei der Lebenshilfe, stellten vor, wie Texte und Schriftstücke von Behörden, Firmen, Institutionen oder caritativen Einrichtungen in Sprache und Ausdruck so zu vereinfachen sind, dass sie für jedermann verständlich sind.

Das westfälische Nationalgericht, der Pickert, stand im Vorjahr im Fokus eines Europaprojektes, das das Gymnasium Harsewinkel mit der Stadt durchgeführt hat. Sternekoch Patrick Speck und die Gymnasiastinnen Alina Pietsch, Frederike Hagen. Samantha Czech, Eva Bühlmeyer und Leticia Dirksen stellen im Gespräch mit Ko-Moderator Heinz Niebur, Fachbereichsleiter Steuerung/Interne Dienste, rückblickend die verschiedenen Aktionen bei diesem Projekt vor.