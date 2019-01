Von Gabriele Grund

Statt eines ausgiebigen Festes gibt es für die Menschen der Stadt als neues, zusätzliches Bürgerbüro-Angebot die komplette Abwicklung des Abfallmanagements. »Wir haben das in der Vergangenheit schon vertretungsweise mal für den Umweltberater miterledigt, doch ab diesem Jahr kümmern wir uns nun komplett um diesen Bereich«, erklärt Heinz Niebur, Bürgermeistervertreter, Kämmerer und Leiter des Fachbereich 1 (Steuerung, Interne Dienste).

Frühere Eröffnung scheiterte an der Platzfrage

An die Eröffnung des Bürgerbüros am Samstag, 2. Januar 1999, kann er sich sehr gut erinnern, denn die Einrichtung, entstanden aus dem ehemaligen Einwohnermeldeamt, wurde unter seiner Regie gegründet. Nach Rheda-Wiedenbrück und Rietberg war Harsewinkel eines der ersten Verwaltungsbüros kreisweit, das die effiziente Aufgabenbündelung und einen schnellen und serviceorientierten Dienst am Bürger zum Ziel hatte. Bei erweiterten Öffnungszeiten sollte und soll eine direkte Vor-Ort-Bearbeitung der gängigsten Anliegen im angenehmen Ambiente erfolgen, ohne lange Wartezeiten und ohne dass die Bürger verschiedene Anlaufstellen im Rathaus ansteuern müssen.

»Die Idee des Bürgerbüros reichte bis in die 80er Jahre zurück. Die Stadt Unna war damals Vorreiter. Auch im Rathaus Harsewinkel hatten wir uns früh mit der Einrichtung eines Bürgerbüros befasst, doch es scheiterte einfach an den Räumlichkeiten«, so Heinz Niebur. Als Mitte der 90er Jahre über einen Erweiterungsbau des Rathauses verhandelt wurde und aufgrund der Verwaltungsreform auch Verwaltung, Rat, Ausschüssen und Fachbereiche neu strukturiert werden mussten, kam die Idee vom Bürgerbüro wieder ins Spiel. Nach dem Ratsbeschluss im Juli 1997 und der Fertigstellung des ebenerdigen Anbaus im Jahr 1998 wurde am 2. Januar 1999 das neue Bürgerbüro eröffnet.

Sieben Mitarbeiter kümmern sich um die Bürger

Seitdem werden in dem Großraumbüro die publikumsintensiven Dienstleistungen von insgesamt sieben Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit abgearbeitet. So werden Pass- und Ausweisangelegenheiten, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte und Fundsachen genauso bearbeitet wie An-, Ab- oder Ummeldungen von Gewerbe und Wohnungen, Beantragungen von Führer- und Personenbeförderungsscheinen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Aufenthaltsgenehmigungen, Beglaubigungen, Fahrzeugabmeldungen, Kursanmeldungen für die Volkshochschule, Ticketverkäufe für Busse sowie Veranstaltungen des Kultur- und Bildungsvereines. Neu hinzu kommt nun die komplette Abfallentsorgung. So können sich Bürger bei defekten und nicht geleerten Müllbehältern im Bürgerbüro melden.

• Geöffnet ist das Bürgerbüro montags bis mittwochs jeweils von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.