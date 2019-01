Wie sonst ist es zu erklären, dass die neue Ampel am Prozessionsweg in Höhe des Hallenbades bei Rot ein gehendes Männchen und bei Grün ein stehendes Männchen zeigt? Zeigte, um genau zu sein. Denn nachdem das WESTFALEN-BLATT den Kreis Gütersloh als Straßenbaulastträger am Freitagmorgen auf den Fauxpas aufmerksam gemacht hatte, rückte gleich ein Mitarbeiter der Firma Siemens an, um die Gläser auszutauschen.

Vermutlich war die Ampel bereits im Werk falsch gebaut worden. Kreis-Sprecherin Lena Bökenhans war erstaunt, dass die Verwechselung bislang noch nicht aufgefallen war – immerhin hatten im Dezember vier Fachleute, zwei Techniker und zwei Kreis-Mitarbeiter, die Ampel abgenommen. Rot- und Grünlicht funktionierten damals einwandfrei – auf die Männchen hatte anscheinend aber niemand geachtet...