Von Stefanie Winkelkötter

Zunächst einmal steht das neue Kultur-, Lern- und Begegnungszentrum im Blick, das derzeit auf dem Gelände an der Steinhäger Straße entsteht. Die Bodenplatte ist gegossen, die Mauer steht so weit, dass Zimmerermeister Sascha Buddenkotte aus Greffen am Montag – wenn das Wetter mitspielt – die vorgefertigten Fachwerk-Wände aufsetzen kann.

Viermal im Jahr klassische Konzerte

»Wenn alles klappt, feiern wir am Dienstag ein Richtfest«, freut sich Fördervereins-Vorsitzender Theo Streffing. 90 Quadratmeter groß wird das neue Gebäude, die Kosten liegen bei 230.000 Euro, davon fließen 150.000 Euro aus Fördermitteln. Im Mai zur Saisoneröffnung soll das Gebäude so weit stehen, dass dort Kaffee und Kuchen angeboten werden können. Mit dem Künstlerehepaar Susanne Kordes und Tobias Schößler überlegen die Aktiven gerade, was für ein kulturelles Programm demnächst in den Räumen geboten werden soll. Vor allem klassische Konzerte kann sich Pianist Schößler vorstellen, aber auch andere Musik. Viermal im Jahr sollen diese Veranstaltungen stattfinden, dazu sind auch Lesungen oder andere Events denkbar.

Um Schulklassen und Kindergärten noch besser gerecht zu werden, laufen Gespräche mit Imkern, ob in Richtung Abrocksbach eventuell ein kleiner Naturlehrpfad angelegt werden kann. Dann könnte sich ein Teil der Kinder jeweils die Sägemühle ansehen, ein Teil in der Natur unterwegs sein, ein Teil im Lernzentrum Spannendes erfahren und ein Teil die Papiermanufaktur entdecken.

Eine neue Remise ist ebenfalls in Planung

Apropos Papiermanufaktur: Mit dem dort handgeschöpften Büttenpapier finanziert der Förderverein einen Großteil seiner Aktivitäten. Büttenpapier wird, außer in Harsewinkel, nur noch an drei Orten in ganz Deutschland geschöpft. »Unser Papier passt für alle möglichen Anlässe«, sagt Theo Streffing und verweist darauf, dass auch Briefbögen mit Wasserzeichen oder Namensprägung hergestellt werden können. Auf der grünen Woche in Berlin (18. bis 27. Januar) stellt sich der Förderverein vor, und zwar unter dem Dach des Projektes Vital.NRW, aus dem auch die Fördermittel für das Kultur-, Lern- und Begegnungszentrum fließen. Und für die weitere Zukunft haben Streffing und Mitstreiter ebenfalls noch Pläne: Eine neue Remise soll entstehen, in der eventuell eine Holzbildhauerwerkstatt einziehen könnte.