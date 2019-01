Marienfeld (WB/GG). In Marienfeld wird fleißig investiert. Mehrere Millionen Euro umfasst das Paket, das in diesem und im kommenden Jahr umgesetzt werden soll.

Das Geld dafür ist im Haushalt eingestellt, der diese Woche vorgestellt wird. Einen Überblick gab die stellvertretende Bürgermeisterin Pamela Westmeyer beim Neujahrsempfang, bei dem auch der Klosterkreis um Leo Sieweke geehrt wurde.

Fördermittel für das Trockendock

So werden 108.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen der Marienschule fällig. 2020 wird für das Notfall- und Katastrophen-Alarmierungssystem für 66.500 Euro eine elektrische Lautsprecheranlage (ELA) installiert. Für das Jugendzentrum Trockendock, das ei­­­ner neuen Vier-Gruppen-Kita weichen muss und seitdem heimatlos ist, werden Fördermittel beantragt. Für den Ausbau der Kita, die im August ihrer Bestimmung übergeben werden soll, sind 864.000 Euro vorgeplant. Weil die Stadt zukünftig selber Photovoltaikanlagen betreiben wird, ist für 2021 der Bau einer derartigen Anlage auf dem Dach der Marienfelder Einfachsporthalle geplant. Dafür werden 2020 insgesamt 25.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Zudem werden in beiden Sporthallen elektrische Lautsprecheranlage (ELA) in Höhe von 36.000 Euro installiert.

Baugebiet Remse III rückt in den Fokus

In Kürze entschieden wird auch über die Sanierung der Umkleidekabinen auf dem Sportgelände von Schwarz-Weiß Marienfeld. Aufgrund erhöhter Nachfragen von derzeit 350 Bauinteressierten wird am Am Krummen Timpen die Erschließung von Neubauflächen vorangetrieben. Die Kosten hierfür betragen 440.000 Euro. Ab 2020 rückt die Erschließung des Baugebietes Remse III in den Fokus. Derzeit läuft dafür das Bebauungsplanverfahren. In der Von Liebig-Straße steht ein Ausbau in Höhe von 450.000 Euro an. Die Straßendecke der Bielefelder Straße wird ab in diesem Jahr saniert. Die Kosten dafür trägt das Land NRW. Eine von der Stadt finanzierte Querungshilfe (160.000 Euro) sowie eine neue Gehwegbrücke über den Wöstenbach kommen in 2019 und 2020. Der zweite Teil der Sanierung des Lutterstrang ist mit 103.000 Euro veranschlagt.

Marienfeld wird wieder einen Bahnhof bekommen

Wegen der bevorstehenden TWE-Reaktivierung wird es in Marienfeld wieder einen Bahnhof geben. Für die Sanierung und Errichtung einer Mobilstation werden 2020 insgesamt 180.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 31.500 Euro. Die restliche Summe wird über Fördergelder generiert.