Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Griffbereit, Rucksack Kita und Rucksack Schule heißen die Programme, mit denen Kinder und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte in Harsewinkel früh an die deutsche Sprache herangeführt werden. Susanne Brückner-Wentzlaff von der Arbeiterwohlfahrt, der Trägerin aller drei Programme, hat zum Jahresende Bilanz gezogen.

Seit Herbst 2017 gibt es in Harsewinkel eine Griffbereit-Gruppe, ein Elternbildungsprogramm für Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte mit Kindern im Alter zwischen einem und drei Jahren. Ziel ist es, die Kinder möglichst früh mit der deutschen Sprache und mit anderen Sprachen in Kontakt zu bringen.

Lachen gehört dazu

Ferner soll die Muttersprachenkompetenz gefördert werden, erste Deutschkenntnisse vermittelt und die Allgemeinentwicklung der Kinder unterstützt. »Elternmaterial steht in 16 Sprachen zur Verfügung«, sagt Susanne Brückner-Wentzlaff. In den Gruppenstunden wird gespielt, gelacht, gesungen, gebastelt und gemalt. Sechs Familien, unter anderem aus Eritrea und Syrien, nahmen bis zu den Sommerferien an dem Programm teil, das immer mittwochs in der Kita »Die Spürnasen« in Marienfeld angeboten wurde. »Jetzt ist das Elterninteresse in Marienfeld nicht mehr so groß. Im Jahr 2019 wollen wird das Projekt ins Jugendzentrum Lifeline an den Dammanns Hof verlegen«, kündigt Brückner-Wentzlaff an.

Im Rucksackprogramm Kita treffen sich Eltern mit internationaler Familiengeschichte, deren Kinder zwischen vier und sechs Jahren alt sind und eine Tageseinrichtung besuchen, für die Dauer von neun Monaten wöchentlich mit einer mehrsprachigen Elternbegleiterin. In Harsewinkel machen die Kindertageseinrichtungen St. Paulus, Findikus, Freunde, St. Elisabeth, Jona und Arche Noah mit. Bis zum Sommer hatte sich eine arabische Gruppe in der Villa Claas getroffen, diese ist aber inzwischen auch in die Kita Findikus gewechselt.

Türkei, Russland, Syrien

»Das Elterninteresse an der arabischen Gruppe ist stark zurückgegangen, am Ende waren es nur noch zwei Mütter. Wir versuchen aber, weitere arabische Interessierte zu finden«, erklärt Brückner-Wentzlaff. Derzeit existieren zwei türkische und eine russische Gruppe mit zehn und neun Müttern. An einer polnischen Elterngruppe besteht im Moment kein Bedarf. Im Programm Rucksack Schule treffen sich Mütter einmal wöchentlich mit einer mehrsprachigen Elternbegleiterin in der Astrid-Lindgren-Schule. Dort gibt es Material und Anregungen zur spielerischen Sprachentwicklung der Kinder in deutscher Sprache und in der Muttersprache der Eltern.

Zwölf türkische, sieben russische und sechs syrische Mütter sind dabei. Zusätzlich werden im Rahmen des Rucksackprojektes Schule neun Lernfördergruppen mit Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse betreut, die als Muttersprachen Arabisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Bulgarisch, Syrisch, Spanisch und Rumänisch sprechen. Für zehn Kinder aus den zweiten, dritten und vierten Klassen gibt es eine Hausaufgabenbetreuung.

In einigen Vernetzungsveranstaltungen wie dem Internationalen Kochen werden alle Angebote zusammengeführt. »Beim letzten Mal waren 40 Mütter, 32 Kinder und die Elternbegleiterinnen dabei«, berichtet Susanne Brückner-Wentzlaff. Eine Neuauflage ist für den 20. März vorgesehen.