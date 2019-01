Harsewinkel/Berlin (WB/wes). Die vier Sternsänger der St.-Lucia-Gemeinde in Harsewinkel im Kreis Gütersloh – Damian Guil-Lebron, Linus Czech, Maja Feuerborn und Sara Möning – waren ganz schön aufgeregt. Schließlich kommt man nicht täglich in den Genuss, die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu treffen.

Als Vertreter des Bistums Münster waren die vier in Begleitung des Pastoralreferenten Matthias Möning nach Berlin gereist. Das Kindermissionswerk »Die Sternsinger« in Aachen hatte den Besuch im Bundeskanzleramt organisiert. Insgesamt 108 Sternsinger aus den 27 deutschen Bistümern waren in die Hauptstadt gereist; alle waren in der Jugendherberge in Berlin-Ostkreuz untergebracht.

Mit Sicherheitsbussen ging’s dann zur Kanzlerin, um den Segen zu überbringen und sich einen warmen Händedruck abzuholen. Auch Fotos und ein Mittag­essen mit der Regierungschefin standen auf dem Programm. Nach dem Treffen traten die vier Jugendlichen mit Matthias Möning wieder die Heimreise an.