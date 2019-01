Von Stefanie Winkelkötter

Für 2019 kalkuliert der Kämmerer, wie 2018 auch, 27 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen ein. »Es gibt erste Anzeichen, dass die Konjunktur nicht mehr so gut läuft. Aber wir sind optimistisch, dass wir diese Zahl auch 2019 noch erreichen«, sagte Niebur. Wurde im vergangenen Jahr noch ein Überschuss von knapp fünf Millionen Euro erreicht, rechnet Niebur für 2019 mit einem Defizit von 4,4 Millionen. Im Finanzhaushalt fehlen Mittel in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Niebur: »Das war absehbar, denn wir müssen eine wesentlich höhere Kreis- und Jugendamtsumlage zahlen als im vorigen Jahr. Diese ist um 9,2 Millionen Euro auf 27,4 Millionen gestiegen.« Dazu kommen relativ hohe Investitionen (15,6 Millionen). Allerdings: Für 2018 hatte der Kämmerer 13 Millionen an Investitionen eingeplant, ausgezahlt wurden aber nur sieben Millionen, weil nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden oder Rechnungen noch nicht vorliegen. Der Kassenbestand beläuft sich aktuell auf gut sechs Millionen Euro. Um die Lücke zu schließen, will der Kämmerer etwa drei Millionen Euro an neuen Kassenkrediten aufnehmen. »Wir haben nichts auf der hohen Kante«, sagte Niebur. Statistisch betrachtet beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 515,44 Euro pro Einwohner.

An Investitionen plant Niebur 2,66 Millionen Euro ein, um Flächen für Wohnbau und Gewerbe zu erwerben, bis 2022 sogar 7,4 Millionen. 2,9 Millionen Euro an Erlösen aus Grundstücksverkäufen stehen dem gegenüber, bis 2022 insgesamt 9,7 Millionen. Für Hoch- und Tiefbau hat er 10,2 Millionen Euro veranschlagt, wobei Straßenbaumaßnahmen, für die Anlieger zur Kasse gebeten werden könnten, aktuell nicht umgesetzt werden. Man wartet zunächst auf eine Entscheidung aus Düsseldorf, wie es mit Anliegerbeiträgen weitergehen soll. Betroffen ist davon zum Beispiel die eigentlich geplante Sanierung der Alten Brockhäger Straße.

Unverändert niedrig bleiben die Hebesätze für Gewerbe- (370 Punkte), Grundsteuer A (260) und Grundsteuer B (230). Damit nimmt Harsewinkel weiter Spitzenplätze in NRW ein. Er sei dafür, Unternehmen und Bürger nicht über Gebühr zu strapazieren, machte Niebur klar, dass er Steuererhöhungen aktuell für nicht notwendig hält. Er plädiere eher dafür, bei Ausgaben Disziplin zu halten.

Geplante Investitionen

Für die Erschließung des Baugebietes Krummer Timpen sind 440.000 Euro eingeplant, für das Gewerbegebiet westlich der Steinhäger Straße samt Abbiegespur eine Million Euro. Die Sanierung Ostheide/Bahnhofstraße kostet noch einmal 510.000 Euro. Fortgesetzt werden auch die Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule, für die 1,2 Millionen Euro einkalkuliert sind. Der Bau der Vier-Gruppen-Kita in Marienfeld soll etwa 1,1 Millionen Euro verschlingen, die Bauarbeiten am Feuerwehrhaus Greffen eine Million, neue Fahrzeuge, Ein- und Ausrüstungsgegenstände für die städtische Feuerwehr eine weitere Million. Die Bauarbeiten an der Kardinal-von-Galen-Schule sind mit 800.0o0 Euro veranschlagt. Für den Bau des Jugendhauses Trockendock als Anbau an die Marienfelder Turnhalle plant der Kämmerer 389.000 Euro verteilt auf zwei Jahre ein. Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Greffen kostet 280.000 Euro, weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden schlagen mit 440.000 Euro zu Buche.