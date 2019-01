Von Gabriele Grund

Marienfeld (WB). Kaum ein Anlass wird edler und stilvoller zelebriert als die standesamtliche oder kirchliche Hochzeit. Damit dieser Tag zu einem der schönsten im Leben wird, muss alles passen. Wer sich angemessen darauf vorbereiten möchte, war gut beraten, am Wochenende die 19. Hochzeitsmesse in der Hotel-Residence Klosterpforte in Marienfeld zu besuchen.