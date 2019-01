Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Es ist draußen kalt, nass und richtig ungemütlich gewesen. Doch hat es die Ehrenamtlichen nicht davon abgehalten, ihre jahrzehntelange Tradition am Samstag fortzuführen. In allen drei Ortsteilen haben die fleißigen Helfer ausgediente Tannenbäume eingesammelt.

Weil es in den meisten Fällen dafür eine kleine Spende gab, konnten sich die eifrigen Sammler am Ende über eine gefüllte Spendenbüchse freuen. Die Erlöse werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Entsorgt wurden die Tannen und Fichten auf dem »Friedhof der Weihnachtsbäume«, dem Hof Hecker in Marienfeld. Ein Schredder machte den einst festlich dekorierten Bäumen mit lautem Getöse den Garaus. Am Ende blieb nur noch Schreddergut übrig, das Familie Hecker für die Wärmegewinnung nutzt.

Kaum ist der persönliche Weihnachtsbaum erworben, hat er auch schon wieder ausgedient. Da man ihn aber nicht einfach aus dem Fenster werfen kann, wie die Werbung eines schwedischen Möbelhaus empfiehlt, führen ehrenamtliche Weihnachtsbaum-Sammeltrupps in Marienfeld, Greffen und Harsewinkel mit großem personellen und maschinellen Aufwand mehrstündige Abholfahrten durch.

Marienfeld

So wie in Marienfeld, wo mehr als 20 Mitglieder und Freunde der Ehrengarde des Heimatvereins unterwegs waren, um nach alter Tradition die ausrangierten Weihnachtsbäume einzusammeln. Rund 400 Tannen kamen dabei zusammen. Mit Treckern waren die Ehrengardisten, deren Familienmitglieder und Freunde während der Gemeinschaftsaktion im Klosterdorf, aber auch in den weitläufigen Bauerschaften unterwegs. Am Ende konnte der Vorsitzende der Ehrengarde, Hendrik Brickenkamp einen Erlös von 1951 Euro vermelden: »Das ist ein neuer Rekord«. Die Spendengelder sind zum Teil für das Kinderhospiz Bethel und die eigene Vereinskasse geplant. »Wir wollen neue Uniformen anschaffen, denn uns sind ja etliche geklaut worden«, erläuterte Hendrik Brickenkamp.

Harsewinkel

Veranstalter der Harsewinkeler Sammelaktion für die katholische Pfarrgemeinde St. Paulus ist seit vielen Jahren Frederik van Roje. Auch wenn er diesmal krankheitsbedingt nicht selber teilnahm, koordinierte er im Vorfeld die Fahrten und Einsatzgebiete. Gemeinsam mit mehr als 55 ehrenamtlichen Helfern aus der St.-Paulus-Jugend, der katholischen Landjugendbewegung (KLJB), einer kleinen Abordnung des Spielmannszuges Harsewinkel und Unterstützern aus der St.-Paulus-Gemeinde wurden über viele Stunden unzählige Weihnachtsbäume auf den Laderampen der insgesamt elf Fahrzeuge verladen. Nach Auszählung der Spendendosen wurden 3801,83 Euro verbucht. Die Gelder werden zu gleichen Teilen an die katholische Landjugendbewegung (KLJB) und die St.-Lucia-Ferienfreizeit vergeben.

Greffen

Auch in den Straßen von Greffen waren emsige Sammler bei der von der Kolpingsfamilie veranstalteten Aktion unterwegs. Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft sammelten 350 abgetakelte Tannen ein.