Von Elke Westerwalbesloh

Es erinnert so ein bisschen an einen Tante-Emma-Laden: jeder kennt jeden und das Angebot im Dorf hat eben nur sie. Die Preise sind fair und der Kunde spricht immer direkt mit der Chefin, wenn’s Probleme gibt. Cordula Okwiek-Barnack betreibt das »Shop-in-Shop-System« der Deutschen Post seit zwei Jahrzehnten.

Dafür hat sie gestern eine Geburtstagsurkunde von Berthold Hoppe, Martin Wittrock und Anja Wixforth (alle Deutsche Post) überreicht bekommen, nebst Briefmarken mit einem Jubiläumslogo – ganz persönlich auf die Marienfelderin gemünzt.

Vieles läuft auch online

Die 63-Jähirge hat den Strukturwandel der Post in ihrem kleinen Geschäft »Ideenreich« im Klosterdorf hautnah miterlebt. »Es läuft mittlerweile viel online«, sagt die Geschäftsfrau, dass ihr damit natürlich auch einiges an Provision flöten geht. »Doch es läuft ganz gut«, meint sie mit Blick auf ihre kleine Postfiliale im Schreibwarengeschäft Im Kreuzteich. »Sonst hätte ich ja keine 20 Jahre durchgehalten«, berichtet die 63-Jährige.

Natürlich hat sie in dieser Zeit auch einiges mit ihrer Kundschaft erlebt. So erzählt sie, dass eine Kundin sich mal ein schickes Cocktailkleid hat schicken lassen und sehr stolz darauf war, dass es nur 29 Euro gekostet hat. »Leider passte das gute Stück nicht und sah auch wirklich komisch aus«, plaudert die Chefin aus dem Nähkästchen.

Als die Kundin das Billig-Kleidchen dann zurück schicken wollte und bei Okwiek-Barnack in der Postfiliale aufschlug, da stellte sie fest, dass der Versandhandel aus Amerika die Retourenkosten nicht übernimmt. »Ich hätte ihr für die Rücksendung 49 Euro abnehmen müssen«, sagt die Marienfelderin. Den Vorschlag, dass Kleid dann lieber zu spenden oder in den Müll zu werfen, hat die Kundin dankend angenommen.

60 Pakete am Tag

Zu Spitzenzeiten, wie jetzt gerade vor Weihnachten, gehen bei der 63-Jährigen, ihrem Mann Rüdiger Barnack und ihrer Angestellten Ursula Peter rund 60 Pakete über die Theke. »Kein Wunder«, meint Berthold Hoppe (Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post), denn »gerade das Paketgeschäft wächst im zweistelligen Bereich«, berichtet er, dass durch den Onlinehandel die Post alle Hände voll zu tun hat. Im hiesigen Vertriebsgebiet gibt es rund 740 Paketshops und 600 Postfilialen der Art, wie es Cordula Okwiek-Barnack betreibt.

Die Chefin des Schreibwarenladens »Ideenreich« hat auch vor ihrer Selbstständigkeit, die im Januar 1999 begonnen hat, immer gerne mit vielen Leuten in Kontakt gestanden. So hat sie in Gütersloh Avenwedde die CDU-Geschäftsstelle geführt, anschließend als Geschäftsführerin der CDU-Fraktion gearbeitet und ist schließlich als Mitarbeiterin des Landtagsabgeordneten Karl-Ernst Strothmann beschäftigt gewesen. »Dann kam die Zeit der Selbstständigkeit«, berichtet sie. Erst mit einem eigenen Schreibbüro und dann, vor 20 Jahren, mit dem Schreibwarenladen und der Postfiliale. »Sie ist eben ein Gesicht unseres Dorfes«, bestätigt auch Pamela Westmeyer (stellv. Bürgermeisterin) mit städtischen Glückwünschen im Gepäck.