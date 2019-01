Stadtplaner Reinhard Pawel und Planerin Kathrin Meyer zu Rheda zeigen die Pläne, die am Mittwochabend im Workshop entstanden sind. Dort haben die Teilnehmer ihre Gedanken, Wünsche und Ideen aufgeschrieben. Foto: Stefanie Winkelkötter

Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Wie soll der Heimathof künftig aussehen? Wofür soll der zentrale Platz genutzt werden? Und wofür vielleicht auch nicht mehr? Mit diesen Fragen haben sich am Mittwochabend 29 Teilnehmer eines Workshops befasst, zu dem Stadtplaner Reinhard Pawel eingeladen hatte.

Die Mitwirkenden hatten viele Ideen. Dabei hatte Stadtplaner Pawel zwei Vorgaben gemacht. »Wir haben vorab den Zustand der Bäume begutachten lassen. Einige Bäume haben eine eingeschränkte Lebenserwartung von weniger als 20 Jahren, die müssen nicht zwangsläufig weg, aber man könnte sie im Zuge einer Umgestaltung wegnehmen«, sagte Pawel in einem anschließenden Pressegespräch. Betroffen sind acht Bäume, vorwiegend Eichen. Fünf weitere Bäume sind durchs viele Befahren an den Wurzeln beschädigt, so dass man hier auch über eine Fällaktion nachdenken könnte. Insgesamt stehen rund um den Heimathof mehr als 60 Bäume.

Busverkehr über Nachbarwiese abwickeln

»Die zweite Thematik war der Busverkehr. Klar ist, dass jeder Gestaltungsansatz überflüssig ist, wenn die Busse dort weiterhin verkehren wie bisher, dann haben wir keinen Spielraum. Wir könnten uns vorstellen, den Schulbusverkehr künftig über die Wiese hinter dem Heimathof abzuwickeln«, stellte Pawel in Aussicht. Im Moment ist der Heimathof an Schultagen vor allem ein Verkehrsplatz, dort halten die Schulbusse, Elterntaxis bringen Kinder oder holen sie nach Schulschluss wieder ab. Pawel sprach von unzumutbaren Verhältnissen: »Die ganze Situation dort ist nicht ganz ungefährlich.«

Ohne Busverkehr könnten sich die Aktiven aus dem Workshop einen Platz vorstellen, der für verschiedene Veranstaltungen genutzt wird – gewissermaßen ein »Platz der Begegnung«. Eine Idee war, dass der Weinmarkt oder der Weihnachtsmarkt dort stattfinden könnten. Der Pavillon soll für kleinere Veranstaltungen genutzt werden, dazu eine behindertengerechte Auffahrt und einen rückwärtigen Zugang erhalten, um Bühnenequipment leichter anliefern zu können. Gewünscht waren außerdem ein mobiler Sonnen- und Regenschutz vor dem Pavillon, ein separates WC und eine Ladestation für E-Bikes.

Ruhezonen und Biergarten gewünscht

»Eine Idee war auch, eine Zone mit Bänken und vielleicht einem Wasserspiel zu installieren«, fasste Planerin Kathrin Meyer zu Rheda zusammen, die den Prozess für das Planungsbüro Röver begleitet. Überhaupt wurden Sitzgelegenheiten und Ruhezonen gewünscht. »Dazu kam der Gedanke, vor dem Heimathaus eine Außenterrasse und vor dem ›Kiekes Rin‹ einen Biergarten einzurichten, um die Fläche für den Aufenthalt attraktiver zu machen«, nannte Pawel ein weiteres Ergebnis. So könnte der Heimathof belebt werden. Wichtig war den Teilnehmern die deutliche Abgrenzung zur Straße hin. »Dort soll ein breiter Grünstreifen mit Bäumen und auch einem Zaun entstehen«, erklärte Planerin Meyer zu Rheda.

Zum Stichwort Parken wurde deutlich, dass Autofahrer ihren Wagen künftig nicht mehr kreuz und quer abstellen sollen. Pawel: »Das wilde Parken soll aufhören, wir wollen da etwas Ordnung reinbringen. Aber natürlich bleibt der Platz weiterhin für Pkw befahrbar. Und auch die Elterntaxis können dort noch halten.«

Nun liegt es an Planerin Kathrin Meyer zu Rheda, alle Ideen zu einem Konzept zusammenzufügen, über das dann die Politik beraten wird, wahrscheinlich im Frühjahr. Nach Möglichkeit sollen für die Umgestaltung Fördermittel beantragt werden.