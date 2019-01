Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Investitionen in Höhe von 15,6 Millionen Euro hat Kämmerer Heinz Niebur für dieses Jahr in seinen Haushaltsentwurf eingestellt, und damit pro Einwohner überdurchschnittlich hohe Investitionen. Im Schnitt sollen in Harsewinkel 626,37 Euro pro Einwohner investiert werden, in Kommunen ähnlicher Größenordnung liegt dieser Wert bei 473,55 Euro.

Zu den größten Maßnahmen gehört der Abschluss der Umbaumaßnahme an der Gesamtschule, für die 1,2 Millionen Euro eingeplant sind. Davon fließen allein knapp 100.000 Euro in eine Videoüberwachung zur Prävention von Vandalismus und Straftaten.

Neuer Kindergarten

Der Bau des neuen Vier-Gruppen-Kindergartens in Marienfeld am früheren Standort des Jugendhauses Trockendock schlägt mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Dort sind die Bauarbeiten in vollem Gange, die neuen Gebäude stehen bereits, aktuell sind Handwerker mehrerer Gewerke dabei, die Gebäude zu verklinkern, gleichzeitig Fenster einzubauen und das Dach abzudichten. Dass die Bauarbeiter so viel Tempo machen, verwundert nicht – die Kindergartenplätze werden dringend benötigt. 70 bis 75 Kinder sollen dort betreut werden.

Feuerwehr

Auch die Vollendung des Feuerwehrhauses Greffen wird 2019 noch einen hohen sechsstelligen verschlingen. Eingeplant sind 945.000 Euro. Eine weitere Million fließt in die Ausstattung der Brandbekämpfer – angeschafft werden sollen Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände, außerdem werden drei Fahrzeuge ersetzt.

Grundschulen

Richtig in Schwung kommen soll der barrierefreie Umbau der Kardinal-von-Galen-Schule, für den im vergangenen Jahr keine Handwerker gefunden wurden. Hier rechnet Kämmerer Heinz Niebur mit Kosten in Höhe von 880.000 Euro. Und auch der energetische Umbau der Astrid-Lindgren-Schule geht weiter, er wird in diesem Jahr rund 330.000 Euro verschlingen.

Photovoltaik

Verschiedene öffentliche Gebäude werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, unter anderem stehen mehrere Sporthallen, die Gesamtschule, das Heimathaus, das Bürgerhaus Greffen und das Gemeinschaftshaus am Dammanns Hof auf der Liste.

Kunstrasen

Ersetzt werden soll der in die Jahre gekommene Kunstrasenplatz in Greffen. Für neuen Kunstrasen und die Sanierung der Zaunanlage an der Herbergerstraße sind insgesamt 316.000 Euro vorgesehen. Freuen können sich übrigens auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Im Rathaus I soll, wenn die Politik zustimmt, eine Klimaanlage in den Büroräumen eingebaut werden. Kosten: 250.000 Euro.

Noch unentschieden

Noch entscheiden muss die Politik über einige Anträge von Vereinen, unter anderem auch über einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro an Schwarz-Weiß Marienfeld für ein neues Clubheim.

Verabschiedet wird der Haushalt am 21. Februar.