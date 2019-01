Von Gabriele Grund

Das sich kaum Jemand dieses kulturgesellschaftliche Ereignis entgehen lassen möchte, macht der erfolgreiche Kartenvorverkauf deutlich. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Eintrittskarten vergeben. Veranstalter ist der Kultur- und Bildungsverein (KuBi) Harsewinkel. 1996 fand das erste Konzert dieser Reihe im Technoparc statt. Das Studentenorchester Münster wurde 1976 von Studierenden der Universität Münster gegründet.

Ganz normale Berufstätige

Heute besteht es aus etwa 78 Mitgliedern, die sich aus Studierenden der Universität, der Musikhochschule Münster aber auch aus Berufstätigen zusammensetzen. Mehr als 80 dieser hervorragend ausgebildeten Musiker sorgen unter dem technisch vollendeten Dirigat von Cornelius During mehr als zwei Stunden mit teils außergewöhnlichen Meisterwerken von Rachmaninow, Tschaikowski und Glasunow für Balsam für Augen, Ohren, Geist und Seele. »Klangfarben« lautet das Motto des Abends.

Dabei werden die Besucher mit stilvollen und farbintensiven Hintergrundprojektionen auf Bühnenwänden und einer phänomenalen Instrumentalleistung der Musiker im wohl temperierten Technoparc verwöhnt. Einen großen Anteil daran hat Solistin Greta Schaller, die das Concerto in Es-Dur für Altsaxophon und Streichorchester op. 109 von Alexander Konstantinowitsch Glasunow sensibel aber zugleich kraftvoll intoniert. Souverän und überaus kontrastreich meistert die international konzertierende klassische Saxophonistin aus Köln das 14-minütige, im November 1934 in Schweden uraufgeführte Stück.

Napoleonischer Krieg

Werden bei Konzerten gerne mal die »Filetwerke« zum Schluss als Grand Finale präsentiert, müssen die Zuhörer in diesem Fall nicht so lange warten. Denn mit der rund 16-minütigen Festouvertüre solennelle »1812«, op. 49 in Es-Dur von Peter Iljitsch Tschaikowski formen die Musiker ein von barocker und monumentaler Opulenz getragenes Schlachtenpanorama, das zwar den Sieg Russlands in den Napoleonischen Kriegen des Jahres 1812 thematisiert, aber von Peter Iljitsch Tschaikowski als Auftragsarbeit zur Einweihung der Erlöserkirche in Moskau geschrieben wurde. Übrings »ohne Liebe und Herzblut«, »laut und lärmend« und »ohne künstlerischen Wert« und in nur sechs Wochen, wie Pjotr Tschaikowski später in einem Briefwechsel mit seiner Mäzenin Nadeschda von Meck offenbarte. Applaus und Bravorufe im Technopark widerlegen ihn.

Trommelschläge und fliegende Kugeln

Bei der Aufführung meistern die brillanten Musiker nicht nur die schwierigen Passagen des extravaganten wie wuchtigen Werkes, das instrumental nicht nur alle verfügbaren Blas- Streich- und Schlaginstrumente aufbietet, sondern auch liturgische Melodiefinessen, pathetische Steigerungen, die französische Nationalhymne, slawische Volkslieder und kriegerische Klangfelder beinhaltet, mit eindruckender Souveränität. Nach einem von romantischen Klangzauber beginnenden Auftakt, mündet das krönende Ende in, durch Einsatz einer großen Trommel, hörbar und, dank Nebelmaschine, sogar sichtbar gemachten Kanonenschüssen. Mit jedem Trommelschlag schießt dann eine optisch angetäuschte Kanonenkugel aus der Mündung.