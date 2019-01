Die neuen Löschzugführer werden auf der Generalversammlung der drei Löschzüge Harsewinkel, Marienfeld und Greffen in der Mensa des Schulzentrums der Mähdrescherstadt gewählt und in ihr Amt eingeführt. Wehrleiter Andreas Feismann (von links) begrüßt Dietmar Fölling, Tiemo Dirkorte, Nils Petermann und Michael Johanndeiter in ihren neuen Funktionen. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Stadtbrandinspektor Dietmar Fölling als erster stellvertretender Löschzugführer des Löschzuges Harsewinkel hat seine Dienstzeit, genau wie Wehrleiter Andreas Feismann um sechs Jahre verlängert. Diese Neuigkeiten wurde im Rahmen der Generalsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Harsewinkel, die sich in die drei Löschzüge Harsewinkel, Marienfeld und Greffen unterteilt, in der Mensa des Schulzentrums Harsewinkel vorgestellt.

Keine weiteren Verlängerungen kamen für Hauptbrandmeister Norbert Schmitfranz als stellvertretenden Löschzugführer des Löschzuges Greffen und Brandoberinspektor Rudi Hirsch, bis dato Löschzugführer des Löschzugs Harsewinkel, infrage. Sie wurden von Wehrführer Andreas Feismann und Kreisbrandmeister Dietmar Holtkemper auf eigenen Wunsch aus ihren Ämtern verabschiedet.

Im Januar 1978 in die Feuerwehr Harsewinkel eingetreten, übernahm Rudi Hirsch 2001 die stellvertretende Löschzugführung. 2007 wurde er Löschzugführer. Ihm sei es durch ein großes Maß an Toleranz, Offenheit und Kameradschaft gelungen, das Feuerwehrschiff stets im ruhigen Fahrwasser zu leiten, bedankte sich Andreas Feismann. Norbert Schmitfranz, der im Januar 1995 in den Löschzug Greffen eingetreten war und sich für die Gründung einer Jugendfeuerwehr stark gemacht hat, die 2004 dann auch initiiert wurde, übernahm im Januar 2014 die Aufgabe des zweiten stellvertretenden Löschzugführers. Ebenfalls verabschiedet wurde Hauptbrandmeister Bernhard Kroeger. Nach 35-jähriger Dienstzeit wurde ihm nicht nur das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold überreicht, Bernhard Kroeger wechselte auch in die Alters- und Ehrenabteilung.

Ehrennadeln für langjährige Mitglieder

Eine Ehrennadel für 70-jährige Feuerwehrzugehörigkeit wurde Unterbrandmeister Heinrich Rüschoff vom Löschzug Marienfeld zugesprochen. Oberfeuerwehrmann Hermann Fechtelkord, ebenfalls aus Marienfeld, erhielt die Ehrennadel für 60-jährige Treue. Ausgezeichnet für 35-jährige aktive Dienstzeit wurden an diesem Abend Unterbrandmeister Helmut Westmattelmann (Löschzug Harsewinkel), Hauptbrandmeister Günter Schmitfranz (Löschzug Greffen) und Brandinspektor Reinhard Fechtelkord (Löschzug Marienfeld).

Je eine Ehrennadel für zehnjährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielten Mario Curdes, Marco Füchtenhans, Patric Strototte und Marcel Wilhalm, Karsten Schröder, Benedikt Westhove und Daniel Heuckmann sowie und Jannik Sandfort. Befördert wurde Guido Feldhaus zum Brandinspektor, Stefan Budde und Marc Hirsch zu Hauptbrandmeistern, Mario Curdes und Philipp Grawe zu Oberbrandmeistern, Stefan Wittkamp und Marcel Wilhalm zu Unterbrandmeistern sowie Andre Hackfort und Thorben Standke zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt.