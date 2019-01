Vor der Jury mit Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi singt die 16-jährige Xamina Joergensen den Song »I Know Where I’ve Been«. An diesem Samstag um 20.15 Uhr wird die Sendung bei RTL ausgestrahlt. Foto: RTL

Von Elke Westerwalbesloh

Die Sendung Deutschland sucht den Superstar, kurz DSDS genannt, ist eine deutsche Castingshow, die erstmals am 9. November 2002 vom Fernsehsender RTL ausgestrahlt wurde. Sie ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol, eines Konzepts, das weltweit seit 2002 lizenziert wurde. In der 16. Staffel, die gerade läuft, sitzen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti in der Jury. (Quelle: Wikipedia)

»Singen kann ich und auch mit Kritik kann ich umgehen«, sagt die 16-Jährige im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Mit dem passenden Song dazu möchte sie die Jury, in der auch Dieter Bohlen und Xavier Naidoo sitzen, überzeugen. »Ich habe das Zeug dazu, Superstar zu werden«, behauptet die junge Sängerin selbstbewusst. Denn ihre schärfsten Kritiker, ihre Eltern Toni und Tiffani, haben sie für gut befunden. »Die beiden sagen mir vor jedem Auftritt, was ich noch besser machen kann. Ich singe ihnen nämlich jedes Mal die Songs vor«, erklärt Xamina.

Ihre Auftritte sind im Moment natürlich nicht mit der Größenordnung einer RTL-Castingshow vergleichbar. »Ich singe auf Geburtstagen, Hochzeiten aber auch auf Beerdigungen«, berichtet sie. Deshalb schlackern ihr auch die Knie, als sie auf den großen Auftritt am Drachenfels wartet. Ihr Vater Toni, ihre Schwester Jennifer und zwei Freundinnen, Eva und Irina, sind mitgereist, um ihr die Daumen vor Ort zu drücken. Auch ihr Joker Pietro Lombardi erweist sich schließlich noch als Glücksbote, als sie im Aufenthaltsraum sein Lied »Phänomenal« anstimmt.

»Er ist in den Aufenthaltsraum gekommen und sein Blick hat mir signalisiert, dass es ihm gefallen hat«, verrät die 16-Jährige, dass sie sich zumindest einer Jurystimme im Vorfeld sicher ist. Ob sie weitergekommen ist, wird sich jedoch erst an diesem Samstag, 20.15 Uhr, zeigen, wenn ihr Auftritt bei RTL ausgestrahlt wird. Vor der Jury hat sie den Song »I Know Where I’ve Been« von Queen Latifah präsentiert. »Ich muss keinen Song singen, der gerade in ist, um zu überzeugen«, sagt sie. »Ich verbinde viel mit diesem Lied«, so Xamina Joergensen, die nie Gesangsunterricht genommen hat. Sie ist erst vor einem Jahr aus Norwegen nach Harsewinkel gezogen. »Wir sind aufgrund des Jobs meines Vaters schon oft umgezogen«, berichtet sie, dass sie Abitur machen möchte und in Harsewinkel mindestens zwei Jahre bleiben wird. Doch vielleicht kommt ihr eine Gesangskarriere dazwischen...