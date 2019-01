Xamina Joergensen aus Marienfeld ist am Samstagabend bei der RTL-Casting-Show »Deutschland sucht den Superstar« mit Bravour und vier »Ja«-Stimmen der Jury in die nächste Runde eingezogen. Foto: TVNOW / Gregorowius

Von Stefanie Winkelkötter

Marienfeld (WB). Besser hätte es für Xamina Joergensen am Samstagabend in der RTL-Casting-Show »Deutschland sucht den Superstar (DSDS)« nicht laufen können. Vier Mal »Ja« von der Jury – die 16-Jährige aus Marienfeld zog mit Bravour in die nächste Runde, den so genannten Recall, ein.

Mit viel Gefühl in der Stimme und scheinbar ohne eine Spur Nervosität präsentierte die Schülerin die Ballade »I Know Where I’ve Been« von Queen Latifah. Alle vier Juroren waren von der jungen Sängerin begeistert und sparten nicht mit Lob. »Das war grandios«, befand Chef-Juror Dieter Bohlen. Xamina selbst hat ihren Auftritt mit der Familie vor dem Fernseher verfolgt, wie sie am Sonntag dem WESTFALEN-BLATT verriet – ganz entspannt, sie wusste ja schon, dass sie weiterkommen würde. Die Sendung wurde bereits im Herbst aufgezeichnet.

Bis zum 23. Februar zeigt RTL die Castings, dann folgt der Recall in Ischgl, wo die Kandidaten sich in Gruppen beweisen müssen. Sie kämpfen um den Einzug in den Auslandsrecall, der diesmal in Thailand stattfindet. Dort werden die zehn Kandidaten ermittelt, die es schließlich in die Live-Shows schaffen.