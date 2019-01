Die Verwaltung möchte, so der Beschlussvorschlag für den bevorstehenden Planungsausschuss am Donnerstag, 31. Januar, dem Verein einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro gewähren. Damit hätte der 1450 Mitglieder starke Verein noch einen ganzen Batzen an Eigenleistung zu erbringen. Erst vor wenigen Tagen hat Jürgen Garnschröder, Vorsitzender von Schwarz-Weiß Marienfeld, schriftlich um eine Erhöhung der Fördersumme auf 600.000 Euro gebeten, da sich im Verein keine Person gefunden hat, die fachlich in der Lage ist, den Bau zu leiten.

Auf diesen Wunsch geht die Stadt in ihrem Beschlussvorschlag an die Politiker nicht ein. Doch versieht sie die Fördermittel insgesamt mit einem Sperrvermerk: Das bedeutet, dass die Gelder erst fließen sollen, wenn der Verein detaillierte Planungsunterlagensamt Kostenschätzung bei der Verwaltung abgegeben hat. Erst danach soll der Rat entscheiden, ob die Summe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt wird, oder eben nicht.

Vereinsheim hat 42 Jahre auf dem Buckel

42 Jahre hat das Vereinsheim Schwarz-Weiß am Ruggebusch nun auf dem Buckel. Bei einer ersten Ortsbegehung im April 2018 konnten sich die Politiker von dem schlechten Zustand des Gebäudes überzeugen. Dass etwas passieren muss, um den Sportlern vor allem das Duschen und Umziehen ermöglichen zu können, schien nach der Begehung allen klar. Doch in welcher Form ist noch nicht entschieden. Die Verwaltung orientiert sich derzeit noch am Budget, das sie in die Sanierung der Umkleiden des FC Greffen in der Herbergerstraße investiert hat. Die Stadt zahlte an den FC rund 264.000 Euro. Die Mitglieder des Planungs-und Bauausschusses werden diesen Donnerstag ab 17 Uhr beraten.