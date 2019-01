Demnach sollen sich die Taten Anfang November 2017 ereignet haben, tauchten im Polizeibericht allerdings nicht auf. Begründet wurde das dann später mit der Minderjährigkeit des Opfers, als entsprechende Informationen im Internet kursierten.

Zunächst waren sechs junge Männern tatverdächtig, insgesamt sind jetzt aber neun angeklagt. Zum Prozess wird es frühestens im März kommen. Da das Opfer und auch die Angeklagten mit Ausnahme des 19-Jährigen noch minderjährig sind, wird der Fall wohl nicht öffentlich verhandelt.

Laut Polizei hatte sich die 14-Jährige am 3. November 2017 mit einem Jugendlichen in einem Privathaus in Harsewinkel verabredet. Zum Treffen sollen schließlich weitere junge Männer gekommen sein. Sie sollen dann die stark alkoholisierte 14-Jährige vergewaltigt und in einem Park in der Nähe des Hauses zurückgelassen haben. Das Opfer soll sich bis heute an nichts erinnern können. Allerdings liegen bereits Geständnisse von einigen Beschuldigten vor.

Die Anklage gegen die Beschuldigten ist vom Landgericht noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen.