Der Streckenverlauf

Die Zugaufstellung beginnt am Berliner Ring und am Westfalendamm. Ab 14 Uhr rollt der Konvoi dann rechts in die Brockhäger Straße über die Kirchstraße und den Marktplatz, bis er sich links durch die August-Claas-Straße weiter schlängelt. Weiter geht’s links durch die Gütersloher Straße, bis rechts die Dr.-Pieke-Straße kreuzt. Diese wird dann vom Karnevalszug bis zur Brockhäger Straße gefahren, über die es dann links bis zur Kirchstraße geht. So durchquert der Zug zum zweiten Mal die Innenstadt über dem Marktplatz bis zur August-Class-Straße, hin zur Gütersloher Straße. Erneut rollt der Zug rechts durch die Dr.-Pieke-Straße, um von dort über die gesperrten Straßenabschnitte der Brockhäger und Hesselteicher Straße aufgelöst zu werden.