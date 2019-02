Von Stefanie Winkelkötter

Eltern, die ihr Kind in eine Kindertageseinrichtung schicken, müssen künftig nur noch dafür bezahlen, wenn sie über mehr als 37.000 Euro Bruttojahreseinkommen verfügen. Bislang lag die Grenze bei 20.000 Euro Bruttojahreseinkommen. »Damit zahlen künftig 38 Prozent der Eltern in Harsewinkel keine Kita-Gebühren mehr«, freute sich SPD-Sprecher Reinhard Hemkemeyer. Er rechnete vor, dass das Volumen des SPD-Antrags gerade einmal 0,05 Prozent des Gesamthaushaltes ausmache und von daher »apokalyptische Untergangsszenarien« wie »wir können uns das nicht leisten« keine Grundlage hätten. Neben der SPD stimmten auch UWG und Grüne dafür, die Kindergartenbeiträge zu reduzieren. In den städtischen Haushalt werden nun für dieses Jahr zusätzlich 45.000 Euro eingestellt, in den Folgejahren jeweils 107.000 Euro zusätzlich.

Weiteres Sparpotential

Auch, wer in die Einkommensklassen bis 50.000, 62.000 oder 75.000 Euro fällt, soll sparen. Die jeweiligen bisherigen Entlastungsbeiträge in allen buchbaren Stundenkontingenten werden verdoppelt auf monatlich 30 Euro/30 Euro/20 Euro. Dies hängt damit zusammen, dass die Harsewinkeler seit 2009 sowieso schon reduzierte Beiträge gegenüber dem Kreis zahlen. Wer zum Beispiel 25 Stunden gebucht hat und bis 50.000 Euro im Jahr verdient, müsste beim Kreis eigentlich monatlich 90 Euro Kindergartenbeiträge bezahlen, bislang waren es aber nur rund 75 und künftig sind es nur noch 60.

Für die Eltern, die mehr als 75.000 Euro im Jahr verdienen, ändert sich indes nichts. Dies betrifft immerhin gut 20 Prozent aller Väter und Mütter, die ein Kind in der Mähdrescherstadt in der Kita betreuen lassen. Zum Stichtag 1. November 2018 besuchten insgesamt 935 Kinder einen Kindergarten, davon 164 Jungen und Mädchen mit 25-Stunden-Kontingent, 278 mit 35-Stunden-Kontingent und 493 mit 45-Stunden-Kontingent.

OGS-Beiträge werden nicht angepasst

Am Tag zuvor hatte sich der Schulausschuss nicht darauf einigen können, Eltern bei den Beiträgen für die Offene Ganztagsschule zu entlasten. Auch hier hatte die SPD einen entsprechenden Antrag gestellt, nach dem Eltern, die weniger als 37.000 Euro pro Jahr verdienen, keine Beiträge mehr bezahlen sollten. SPD-Sprecher Hemkemeyer: »Die durchschnittlichen Einkommen in Harsewinkel sind nun einmal geringer als in den anderen Kommunen des Kreises, deswegen ist es uns ein Anliegen, nach zehn Jahren eine erneute Anpassung der OGS-Beiträge vorzunehmen.«

Die CDU wollte das Geld aber nicht »einfach raushauen«, und die anderen politischen Fraktionen äußerten ihre Hoffnung, dass sich mit Blick auf die OGS-Beiträge auf Landesebene noch etwas tun könne.