Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). »Jeden Tag sprechen mich Leute an und wollen wissen, was aus dem Bahnhof wird. Deshalb habe ich beschlossen, am 1. Mai ein kleines Bahnhofsfest zu veranstalten.« Sagt Andreas Hanhart, der am 1. Oktober 2017 den damals maroden Harsewinkeler Bahnhof von der Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE) gekauft hatte.

Dank zahlreicher emsiger Handwerker und viel Eigenleistung ist mittlerweile ein sehenswertes, rotes »Klinkerglück« entstanden, dessen ursprüngliche Architektur trotz umfangreicher Sanierungsmaßnahmen erhalten geblieben ist.

Ursprüngliche Architektur ist erhalten geblieben

Das Harsewinkeler Bahnhofsgebäude am Streckenverlauf der TWE war im November 1900 mit einem großen Fest seiner Bestimmung übergeben worden. 1976 wurde die Personenbeförderung auf der Schiene eingestellt. Das Bahnhofsgebäude verkam zur Ruine. 41 Jahre später kaufte Andreas Hanhart das Gebäude, um es zu neuem Leben zu erwecken. Weil das Interesse an seinen Vorhaben und Planungen groß ist, stellt sich Hanhart im Rahmen eines kleinen Bahnhofsfestes am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr den Interessenten. Dazu wird es einen Bierwagen, Grillstand sowie eine Hüpfburg für die Kinder geben. Da Andreas Hanhart im sanierten Erdgeschoss bereits seine Wohnung bezogen hat, sind in diesem Bereich Besichtigungen nur für ausgewählte Interessenten möglich.

»Wenn ich auf den alten Bildern so sehe, was wir seit Baubeginn im August 2018 alles so geschafft haben, dann kann ich das fast nicht glauben«, zeigt sich Hanhart von den schnellen Fortschritten auf dem 1350 Quadratmeter großen Gelände beeindruckt. Neben einer neuen Dacheindeckung wurde das Gebäude von innen und außen grundsaniert. Der Charme des Gebäudes ist dabei aber erhalten geblieben.

Veranstaltungsagentur mit neuem Zuhause

Anfang dieses Jahres konnte Andreas Hanhart seine Wohnung mit Büro beziehen. Derzeit sind die Handwerker mit der Fertigstellung der oberen Wohnung beschäftigt. Sie soll später vermietet werden. In Kürze folgt die Verschönerung der Außenanlagen. Als besondere Dekoration sucht Hanhart derzeit nach einem alten Waggon, den er auf ein ungenutztes Abstellgleis im Bereich des Lagers stellen möchte.

Das 120 Quadratmeter große Lagerareal wird er zukünftig für sein Veranstaltungsequipment nutzen. Hanhart betreibt die Veranstaltungsagentur Ems-Events, deren »Heimat« sich inzwischen auch am Bahnhof befindet. Mit dem Lärm der vorbeifahrenden Züge hat er übrigens kein Problem. »Ich bin am Bahngleis groß geworden und somit ein echtes Bahnkind«, schmunzelt der Eventmanager.