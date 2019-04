Harsewinkel (WB). Zahlreiche Bürger haben sich am Donnerstagvormittag bei der Polizei gemeldet. Und sie hatten alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Sie sind am Telefon von Betrügern angerufen worden.

Diese hatten sich wohl in allen Fällen als Polizisten ausgegeben und vor Einbrüchen gewarnt.

Die Anrufer sollen in sämtlichen Fällen versucht haben, ihre jeweiligen Gesprächspartner auszufragen. Sie sollen sich nach Familienstand, Vermögenswerten und weiteren anderen privaten Dingen gefragt haben. In anderen Fällen sollen Anrufer die Herausgabe von Geld gefordert haben, aus »Sicherheitsgründen«, um es vor angeblichen Einbrechern zu schützen.

In den jüngsten Fällen ist es Po­lizeiangaben zufolge nicht zu ei­ner Geldübergabe gekommen und alle Angerufenen reagierten blitzschnell und beendeten das Telefonat umgehend.

Die Polizei im Kreis Gütersloh warnt vor Anrufen dieser Art. Die Polizei fordert laut eigenen Angaben niemals die Herausgabe von Geld oder Schmuck oder erfragt sensible Daten am Telefon. »Wenn Sie Anrufe dieser Art bekommen, legen Sie sofort auf und beenden Sie das Gespräch«, rät die Polizei. Es sollten niemals Geld, Schmuck, sensible Daten sowie Informationen zu Gewohnheiten, Arbeitszeiten, Anzahl der Familienmitglieder, Heimkehrzeiten oder Kennwörter genannt werden.

Die Polizei rät, sofort die Polizei über den Polizeiruf 110 zu alarmieren, wenn man sich bedrängt fühlt oder bestohlen wurde. Bei Unsicherheit, sollten Namen der Polizisten notiert werden.