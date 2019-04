Auf der Mauer, auf der Lauer sind schon mal die Stars Fredy Omar, der »Latin King of New Orleans«, Multiinstrumentalist Ralph Gipson mit der »Dalai Lama-Flöte«, Max Oestersötebier (künstlerischer Direktor) und Organisator Christian Weeke (von links). Foto: Wolfgang Wotke

Von Elke Westerwalbesloh

Und verweist auf den Urvater des Jazz Buddy Bolden, der damals tagsüber als Frisör sein Geld verdiente. »Wir gehen auf diesem Festival zu den Ursprüngen des Jazz zurück«, verspricht Oestersötebier zwei Tage vor dem großen Aufriss. Till Heidemann vom Friseursalon Kopfsache aus Gütersloh wird demnach inmitten der ganzen Jazz-Fans in der Tenne der Hotelresidence Klosterpforte den Männern die Haare schneiden und die Bärte stutzen.

An vier Plätzen wird es Jazz-Musik zu hören geben

Das Sazerac-Jazz-Fest , wie es richtig heißt, ist allerdings mehr als Haare schneiden inmitten von Musik. An vier Plätzen auf dem Gelände der Klosterpforte – dem Klosterforum, der Tenne, der Alten Abtei und dem Abtei-Keller – wird es von Samstag 13.15 Uhr an bis 2.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag fetzige Jazz-Musik zu hören geben. »Wir werden das Gelände im Griff haben«, verspricht auch Organisator Christian Weeke von Legendary Nights Artists.

Jazz-Fest statt Königstag

66 Musiker aus 11 Nationen werden zusammen kommen. »Alleine Frankreich schickt uns 24 Abgeordnete«, scherzt Oestersötebier. Die französischen Freunde kommen bereits am Freitag in Gütersloh an und »werden vor dem Festival im Altdeutschen Hof Beckord Sauerkraut essen«, weiß der Direktor. Die sieben Holländer, die anreisen, die feiern am Samstag in den Niederlanden eigentlich den Königstag. »Da sie diesen hier in Ostwestfalen verbringen, gibt es Samstagnacht in dem Abtei-Keller extra Oranje-Bitter«, erklärt Oestersötebier, dass er den Jungs die Heimat so etwas näher bringen möchte.

Familienfest mit Rahmenprogramm

Es werde ein Europäisches Friedenfest und irgendwie auch ein Familienfest mit Rahmenprogramm, kündigt er an. Zwei von seinen Familienmitgliedern, Fredy Omar und Ralph Gipson hat Oestersötebier schon am Donnerstagvormittag mit im Schlepptau. Kennengelernt haben sie sich in sieben verschiedenen Bars an sieben aufeinander folgenden Tagen in New Orleans.

Festival-Shirts werden verkauft

Seitdem sind sie eng verbunden und präsentieren auf dem Jazzfestival an diesem Wochenende erstmalig ihre gemeinsam komponierten Songs. Unter anderem »Mister Coconut«, für den Fredy Omar eigens Zulu-Kokosnüsse gefertigt und mitgebracht hat. Organisator Christian Weeke hat keine Kokosnüsse zur Hand, dafür aber T-Shirts. »Wir haben Festival-Shirts kreiert und verkaufen diese am Wochenende an die Gäste«, erklärt Weeke kurz. Weder T-Shirts noch Kokosnüsse hat Musiker und Komponist Ralph Gipson zu bieten. Dafür spielt er auf einer Flöte, die der Dalai Lama bei einem Besuch in New Orleans geweiht hat – behauptet er zumindest.

Shuttlebus fährt die Besucher

An Kuriositäten mangelt es bei Jazz-Festival nicht – soviel ist schon mal klar. Wichtig ist, dass jeder gut hinkommt und zurück. Vielleicht mit dem Shuttlebus, der für eine »schmale Mark« vom Gütersloher Hauptbahnhof zur Klosterpforte und zurück bis nachts um drei Uhr pendelt. Karten für das Fest gibt es in begrenzter Zahl noch an der Tageskasse. Alle Infos gibt es im Internet auf der Seite www.sazeracjazzfest.de.