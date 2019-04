Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Seit fünf Jahren begeistert die Band Homebrass in der Region mit Blasmusik der anderen Art. Das angestaubte Image, das dieser Art von Musik anhängt, hat nichts mit dem zu tun, was die Musiker auf die Bühne zaubern. Zaubern möchten sie demnächst auch in Österreich: bei einem Festival, das als das »Woodstock der Blasmusik« gilt.

»Copa Kapella« heißt das Festival der Superlative, das jedes Jahr in dem kleinen Ort im Innkreis stattfindet und regelmäßig zigtausende Besucher anlockt. »Vier Tage, fünf Bühnen, 100 Acts« – mit diesen Schlagworten werben die Veranstalter für ihr Musikspektakel vom 27. bis zum 30. Juni. »Das wäre für uns der mit Abstand größte Auftritt in unserer Bandgeschichte«, sagt Posaunist Frederik Jennen. Er und seine acht Mitstreiter hoffen auf viele Klicks im In­ternet, damit sich der Traum vom Auftritt erfüllt. Denn sie nehmen an einem Wettbewerb teil, an dessen Ende sechs Bands übrig bleiben, die dann auf dem »Copa Kapella« spielen dürfen. Hauptpreis ist ein Auftritt auf der Hauptbühne, die anderen fünf Bands spielen auf einer Nebenbühne.

Mit einem eigenen Arrangement des Liedes »Zombie« von den Cranberries hat sich Homebrass beworben. Eine dreiköpfige Jury hat 15 Bands ausgewählt, für die die Fans nun im Internet abstimmen können. Zuerst hatten die Musiker Pech und wurden nicht ausgewählt, sind aber später doch durch die Absage einer anderen Combo ins Voting gerutscht. Am Ende der Abstimmung stehen sechs Bands fest, die auf dem Festival spielen dürfen – nämlich die drei mit den meisten Klicks und die drei mit der besten Jury-Bewertung. Bis zum 30. April können Musikfreunde ihre Stimme abgeben, geklickt werden kann einmal pro Tag. Aktuell liegt Homebrass im Mittelfeld, weitere Stimmen können also nicht schaden.

Teilnahme wäre ein Ritterschlag

»Ich denke schon, dass wir eine realistische Chance haben«, sagt Frederik Jennen. »Wir bringen anderes mit als andere Bands, wir arrangieren alles selbst.« Mit dem »Zombie«-Video haben sich die Musiker aus Harsewinkel und Gütersloh dazu entschieden, mit ei­nem Song ins Rennen zu gehen, den man so gar nicht von Blechbläsern erwartet. Es wäre ein Ritterschlag für Homebrass, ausgewählt zu werden. »Das Festival ist gefühlt das Größte, wohin man als Blasmusiker gehen kann«, beschreibt Jennen. »Wir sind Hobbymusiker vom Dorf, dort spielen hauptberufliche Bands, die auf ein komplettes Marketing zurückgreifen können, da können wir normalerweise gar nicht mithalten«, erklärt er. »Dass man sich da bewerben kann, ohne professionell zu spielen und in der Szene bekannt zu sein, ist eine Besonderheit.« Bislang hat Homebrass die Besucher auf größeren Oktoberfesten in der Region unterhalten oder auch im Musikprogramm der Gerry Weber Open gespielt, aber ein Auftritt beim »Woodstock der Blasmusik« wäre ein Riesending für die Musiker.