Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Die diesjährige Orgelfestwoche in Harsewinkel kommt mit einem kompakten wie abwechslungsreichen Programm daher. Klemens Fölling, Sprecher des »Vereins für Kirchenmusik an der Muhleisen-Orgel« (KiMo) strahlt über das ganze Gesicht, als er zusammen mit Vereinsvorstandsmitglied und Kirchenmusiker Winfried Klasmann das Programm in der St. Paulus-Kirche in Harsewinkel vorstellt.

Beim Blick ins Programmheft zeigt sich schnell, das sich Interessierte auf große Meisterwerke, herausragende und exzellente Orgelmusiker sowie eine hörenswerte wie feingeistige Kirchenmusik freuen können. Die 14. Festwoche wird vom 5. bis 21.Mai stattfinden. Besonderheit ist der freie Eintritt für alle Konzerte.

Großes Lob auch an die Besucher

Ermöglicht wird dies durch die Großzügigkeit etlicher Spender, wie Bernd Brokamp, der Sparkasse Gütersloh und Volksbank Harsewinkel. Ein großes Lob zollt Klemens Fölling auch den Besuchern, die sich in der Vergangenheit als überaus konzentriert, durch eine »auffallend niedrige Husten- und Schneuzen-Rate« sowie applaudierfreudig erwiesen haben. Einer der Gründe sei die ausgesprochen hohe Qualität der Konzertreihe.

Französische Orgelromantik mit österlicher Prägung

Los geht es am Sonntag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr mit einem Konzert für Posaune und Orgel. Dabei spielen die Harsewinkeler Frederik Jennen (Posaune) und Winfried Klasmann (Orgel) mit Werken von Gerad Bunk, Gustav Gunsenheimer, Jacques Berthier, César Franck, Alexandre Boély, Gabriel Fauré und Eugéne Gigout hörenswerte Kompositionen der französischen Orgelromantik mit österlicher Prägung. »Durch die nicht alltägliche instrumentale Besetzung ist dieses Konzert schon etwas Besonderes«, so Winfried Klasmann.

Schon König David soll ein Portativ gespielt haben

Am Mittwoch, 8. Mai, steht ab 19.30 Uhr ein Konzert für Portativ und Orgel an. Dabei wird der Musiker, Arrangeur und Improvisator Stefan Madrzak, Domorganist und Kantor an St. Patrokli in Soest, an Portativ und Orgel zu erleben sein. Auf seinem an den klassischen Marienmonat Mai angelegten Programm finden sich Kompositionen von Franz Liszt, Samuel Scheidt, Franz Schubert, Flor Peeters und ihm selber. Hingucker wird ein Portativ, eine kleine tragbare Pfeifenorgel, sein, wie sie der Überlieferung nach schon von König David gespielt wurde. Winfried Klasmann verspricht einen interessanten Kontrast zur großen französischen Muhleisen-Orgel in der St. Paulus-Kirche, die, dank einer Stiftung von Günther Claas, am 12. September 2004 eingeweiht wurde. Stefan Madrzak schätzt musikalische Vielseitigkeit, bei der er die Orgel in unterschiedlichen Kontexten einem breiten Publikum vermitteln möchte.

Abschluss bildet ein Orgelkonzert mit Regionalkantor Thorsten Maus aus Recklinghausen, durch auserwählte Wiedergaben von Johann Sebastian Bach, Gaston Litaize, Georg Thalben-Ball, John Weaver, Jean Langlais und San Locklair einen österlichen Schwerpunkt setzt. Höhepunkt wird seine Improvisationskomposition »Der Ostermorgen – Vier Stimmungsbilder« sein. Dabei werden Texte aus dem Oster-Evangelium vorgelesen, zu denen Thorsten Maus instrumental improvisieren. Darauf freut sich Winfried Klasmann schon jetzt.