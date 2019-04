Harsewinkel (WB/wes). Am 1. Mai ist in der Mähdrescherstadt so einiges los: Wer sich auf das Fahrrad setzt, der kann eine schöne Tour machen vom Marienfelder Heimatmuseum, über die Sägemühle und weiter zum Bahnhofsfest machen.

Bahnhofsfest

Das Bahnhofsfest richtet Andreas Hanhart ab 11 Uhr aus – weil das Interesse an seinen Vorhaben und Planungen groß ist. Dazu wird es einen Bierwagen, Grillstand sowie eine Hüpfburg für die Kinder geben. Da Andreas Hanhart im sanierten Erdgeschoss bereits seine Wohnung bezogen hat, sind in diesem Bereich Besichtigungen nur für ausgewählte Interessenten möglich.

Historischen Sägemühle Meier Osthoff

An der Historischen Sägemühle Meier Osthoff, Steinhäger Straße 22a, geht es ebenfalls um 11 Uhr los. Neben den Sägevorführungen und dem Papierschöpfen in der Remise gibt es auch in diesem Jahr wieder allerhand zu sehen und zu erleben - Nistkästenbau, Holzarten raten, Nagelbalken, ein neuer Sandkasten für die Kleinsten, Bogenschießen und verschiedene Kinderspiele. Der Höhepunkt in diesem Jahr ist aber wohl die Fertigstellung des neuen Lern- und Begegnungszentrums, das im Sommer offiziell eingeweiht wird.

Heimatmuseumin Marienfeld

Im Heimatmuseum in Marienfeld am Lutterstrang heizt nicht nur Berthold Dopheide den alten Ofen an. Um 11 Uhr öffnen die Türen des Museums, in dem mittlerweile 3500 Exponate zu sehen sind. In der angrenzenden Schmiede darf das alte Handwerk ausprobiert werden.

Alpaka-Farm

Nur wenige Meter vom Heimatmuseum entfernt ist die Alpaka-Farm von Kari Lievonen und Burkhard Bruns. Es haben wieder eine Schar von Alpaka-Fohlen im Sommer 2018 das Licht der Welt erblickt. Diese Fohlen werden auf dem Hof ab 10 Uhr den Besuchern vorgestellt. Bis 18 Uhr können Besucher den Tieren auf dem Gelände an der Bielefelder Straße 25 in Marienfeld nahekommen.

Farmhouse-Jazzclub

Im Farmhouse-Jazzclub ist in der Zeit von 11 bis 15 Uhr der traditionelle Mai-Jam zu hören. Bei freiem Eintritt erwartet den Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um die hochkarätige Sessionband, die in diesem Jahr wieder durch den Ausnahmegitarristen Ansgar Specht zusammengestellt wird.