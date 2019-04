Von Gabriele Grund

Harsewinkel/Füchtorf (WB). Es ist eine besondere Schlacht, bei der die »Waffen« aus Ladedruck- und PS-Leistungen bestehen und hochsensibles Gasgeben über Sieg oder Niederlage entscheidet. Die Elite des europäischen Tractor Pullings mit ihren Hochleistungs-Sporttraktoren in Füchtorf hat sich am Sonntag ein Stelldichein gegeben.

Mehr als 100 Starter aus vielen Teilen Europas

Auf dem Gelände von Heinz-Josef Hörstkamp in Füchtorf, der zum ersten Lauf der Deutschen Meisterschaft im Tractor Pulling eingeladen hatte, kamen mehr als 100 Starter aus vielen Teilen Europas zusammen, um dem begeisterten Publikum mit ihren PS-Giganten die unerbittlichsten Kämpfe um Meter, Punkte und Siege zu bescheren. Ziel beim Tractor Pulling ist es, auf einer 100 Meter langen und zehn Meter breiten Wettkampfbahn einen angekoppelten Bremswagen möglichst weit zu ziehen.

Mehrere Fahrer erreichen die 100-Meter Marke

Problem ist aber, dass der Bremswagen von Beginn an einen immer größeren Zugwiderstand aufbaut, um den Traktor früher oder später in die Knie zu zwingen. Wird ein »Full Pull« erreicht, hat der jeweilige Fahrer den bis zu 40 Tonnen schweren Bremswagen ins Ziel gezogen. Erreichen mehrere Fahrer die 100-Meter Marke, so entscheidet ein Finallauf über Sekt oder Selters.

Lokalmatadore auf Krawall gebürstet

Dabei machten die Lokalmatadore aus dem Rennstall des Tractor Pulling-Team Hörstkamp, die im vorigen Jahr zweifacher Europameister, Deutscher Meister und Sieger des Supercups wurden, ihren Mitbewerbern unmissverständlich deutlich, dass sie auch in der diesjährigen Saison möglichst viele Siege erreichen wollen und deshalb auf Krawall gebürstet sind. Dass sie, trotz ihrer Gastgeberrolle, nichts von vornehmer Zurückhaltung halten, stellte gleich zu Beginn Daniel Frische als Fahrer des »Green Monster V Mitas Edition« unter Beweis.

4400 PS von Kerosin angetrieben

In der 2,5-Tonnen-Klasse hängte er seine zwölf Mitbewerber ab und sicherte sich im Finallauf den Klassensieg. Frank Bartholomé aus Georgsmarienhütte errang mit seinem 4000 PS starken, Methanol angetriebenen »Le Coiffeur IX« den dritten Platz. Das Blue Conception Tractor Pulling-Team um Günter Bals mit dem 4400 PS starken, Kerosin angetriebenen Isotov-Turbinen-Trecker »Graut vor Nix« aus Rheda-Wiedenbrück schaffte es auf den sechsten Platz.

Junior-Teamchef Tobias Hörstkamp hotl Titel

In der 4,2 Tonnen Eurocup-Klasse holte Junior-Teamchef Tobias Hörstkamp mit dem »Green Fighter« den zweiten Platz. Das Erlkönig Tractor Pulling-Team aus Rietberg landete auf dem fünften Platz, Martin Ortkrass aus Langenberg mit einem russischen Hubschrauberturbine betriebenen, 6000 PS starken »Iwan« kamen auf den achten Platz. Die 3,5 Tonnen-Klasse ist aufgrund von starken Regenfällen ausgefallen.

Wettstreit gegen den Bremswagen

Um den Wettstreit gegen den Bremswagen zu gewinnen, wurde während der Wintermonate in den Werkstätten der Teams alles verbaut, was Leistung brachte. Ob Kerosin oder Diesel angetriebene Hubschrauber- und Flugzeugturbinen, Panzer-, V8-Kompressor-, V12 Rolls Royce Griffon-, V12 Allison-, V8 Arias-, V12 Continental- oder Flugkolben- und Sternmotoren, teils aus dem zweiten Weltkrieg: die bis 11.000 PS starken und mit bis zu 70 Liter Hubraum aufgetunten, stählernen Kampfgiganten auf vier Rädern sorgten für ohrenbetäubenden Lärm und gewaltige Eindrücke.

Dabei kam es am Samstag sogar zu einem Unfall, bei dem der durch einen feuersicheren Overall und mit Schutzhelmen ausgestattete Fahrer allerdings nur leicht verletzt wurde.

Traktor stand kurzzeitig in Flammen

Am Sonntag passierte dann ein weiteres Unglück: Ein Traktor stand kurzzeitig in Flammen. Die Feuerwehr und Teammitglieder waren sofort zur Stelle und löschten den Brand, so dass keiner verletzt wurde.