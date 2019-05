Der Entsorgungsfachbetrieb Werner am Drillmakersweg soll laut Unternehmer 26 neue Stellplätze unter anderem für Container erhalten. Anwohner wehren sich dagegen. Foto: Winkelkötter

Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel-Greffen (WB). 26 Stellplätze für Fahrzeuge, Anhänger und Container möchte Entsorgungsunternehmer Ralf Werner auf seinem Firmengelände einrichten. Dagegen wehren sich Anwohner und Politiker. Die Stadtverwaltung war eigentlich gewillt, dem Antrag des Greffener Entsorgers zuzustimmen – im Planungs- und Bauausschuss sagten die Politiker aber rigoros »Nein«. Und auch die Anwohner hatten per E-Mail angekündigt, sich im Falle der Zustimmung »gegebenenfalls entsprechend (zu) wehren«.

Passus aus Bebauungsplan soll laut Unternehmer gestrichen werden

Unternehmer Ralf Werner hatte für sein Grundstück am Drillmakersweg die Einrichtung der Stellplätze beantragt und gleichzeitig einen Passus aus dem gültigen Bebauungsplan streichen lassen wollen, der »Schrottlagerplätze/sonstige Lagerplätze« an diesem Standort verbietet. »Gegen die Stellplätze an sich ist nichts zu sagen, aber die Anwohner haben Angst, dass dort ein Schrottplatz betrieben wird«, führte Dieter Ber­heide (CDU) aus.

Auch für Gerd Schnell (SPD) hatte der Antrag des Unternehmers einen Beigeschmack: »Das Thema hatten wir schon einmal, damals haben wir abgelehnt, weil wir Angst hatten vor zu viel Lkw-Verkehr. Ich gehe davon aus, dass der neue Antrag bedeutet, dass Altmetall von auswärts angeliefert wird, um es am Drillmakersweg zu trennen. Mit diesem neuen Antrag soll die alte Version durchgesetzt werden.«

Sorge, dass Fremdschrott angenommen wird

Nach Aussage von Stadtplaner Reinhard Pawel ist das Thema Schrott in Greffen ein ganz sensibles. Dies resultiere aus alten Zeiten, in denen es einen riesigen Schrottplatz gab. »Es ist ein schmaler Grat zwischen einem Recyclingsbetrieb und einem Schrotthandel«, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. Das Unternehmen baut unter anderem nicht mehr benötigte Maschinen und Anlagen aus, zerlegt und entsorgt die Einzelteile.

Pawel: »Das machen sie zum großen Teil direkt vor Ort, aber es passiert auch, dass Material mit zum Firmensitz genommen und dort in Containern gelagert wird. Erst, wenn die Container voll sind, werden sie abgefahren. Und dafür werden die 26 neuen Stellplätze gebraucht.« Die Politiker befürchteten nun aber, dass auch Fremdschrott angenommen würde. Johannes Sieweke (UWG): »Die Anlieger haben einen Schutzanspruch.«

Stadtplaner Pawel erklärte, die Verwaltung stehe mit dem Rücken zur Wand. Denn die Bezirksregierung, die die Genehmigung für die Stellplätze erteilen muss, hat keinerlei Bedenken, weil es sich um »ungefährliche Abfälle« handele. Der Antragsteller habe seinen Antrag zudem nachvollziehbar begründet. Pawel zum WESTFALEN-BLATT: »Aus Sicht der Stadt läuft der Betrieb absolut ordnungsgemäß.« Für den Unternehmer bringe das »Nein« der Politiker große Schwierigkeiten mit sich, weil er seine Kapazitäten nicht voll ausschöpfen könne. Dennoch scheinen die Politiker im Recht zu sein. Denn, so Pawel: »Wenn er nur Stellplätze beantragen würde, könnte niemand etwas sagen, aber Container fallen unter das Stichwort Schrott, und der ist laut Bebauungsplan verboten.«