Burkhard Pollmüller ist bislang noch der einzige Starter aus dem Kreis Gütersloh, der an der diesjährigen Spökenkieker-Rallye teilnimmt. Diese startet am Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr auf dem Beckmann-Hof in Greffen. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Burkhard Pollmüller ist bislang noch als einziger Starter aus dem Kreis Gütersloh dabei. Er wird eine »Allright« aus dem Jahr 1908 am Samstag, 1. Juni, an den Start bringen. Bei der 28. Auflage der »Ausfahrt mit Erinnerungscharakter« sind bis dato 29 Teilnehmer gemeldet.

Burkhard Pollmüller hat 2013 das eher filigrane Motorrad gekauft. Besonderheit ist dabei nicht nur, dass sich hinter dem scheinbar britischen Namen ein Kölner Hersteller verbirgt. Der Hersteller hat diese riemenangetriebene Maschine mit dem automatisch gesteuerten Einlassventil, umgangssprachlich auch als »Schnüffelventil« bezeichnet, mit einem Motor aus der französischen Peugeot-Schmiede ausstaffiert. Das verrät der sachkundige Oldtimerliebhaber Pollmüller, der auch noch eine 2,75 PS »starke« Satorius aus dem Jahr 1923 besitzt.

Sanierung der »Allright« beginnt 2013

Seit 2013 beschäftigt sich der Gütersloher vorzugsweise mit der Sanierung seiner »Allright«. »Ich war und bin bemüht, so wenig wie möglich an alten Teilen zu erneuern. Denn ich bin stolz darauf, dass ich an der Maschine so viel alte Substanz habe. Das hat im Gesamtanblick einfach seinen Charme, wenn man das Alter und die Echtheit sehen kann«.

Die erste Maschine von Burkhard Pollmüller: Eine Zündapp

Seit seinem 18-jährigen Lebensjahr ist Burkhard Pollmüller (61) der Leidenschaft zum »Alten Blech« verfallen. Seine erste Maschine war eine Zündapp aus dem Jahr 1939. Die ist mittlerweile in den Besitz einer seiner zwei Söhne (29 und 31) übergegangen. Weil es Burkhard Pollmüller wichtig ist, dass die Maschinen bewegt werden, nimmt er nicht nur an der Bad Bergen-Oldtimerrallye und Mannheimer Veteranen-Rallye, sondern auch an der historischen Ausfahrt »Rund um Bad Münstereifel« und natürlich an der Spökenkieker-Rallye von Christa Beckmann in Greffen teil. Bei der Schaufahrt durch die ostwestfälische Landschaft sind nur Motorräder, die bis 1927 gebaut wurden, zugelassen.

Insgesamt 29 Oldtimer-Motorradbegeisterte am Start

Insgesamt 29 Oldtimer-Motorradbegeisterte aus Deutschland, den Niederlanden und erstmals sogar aus der Schweiz wollen bei der diesjährigen Ausfahrt, ab der Beelener Straße im Harsewinkeler Ortsteil Greffen, dabei sein. Nach bisherigem Stand werden Klasse 1-Raritäten, wie eine Clement aus den Baujahr 1901, eine Adler aus 1903, eine Allright, eine Peugeot und eine Georges-Richard, alle aus 1904, die ältesten Maschinen sein. In der Klasse 2 finden sich dann Zweiräder wie eben die Allright von Burkhard Pollmüller eine Minerva (1907) sowie eine Humber, NSU und Fabrique Nationale (FN), alle aus 1910.

Um 10 Uhr geht es los

Dass die von dem Greffener Motorrad-Enthusiasten Heiner Beckmann, der im Oktober 1998 einen schweren Schlaganfall erlitt und im November 2014 im Alter von 68 Jahren verstarb, initiierte Traditionsveranstaltung überhaupt stattfindet kann, ist den Zweirad- und Oldtimer-Experten Gerhard Lüpken und Jörg Ehrich zu verdanken. Einlass ist ab 8 Uhr am Motorradmuseum Beckmann. Für Frühstück und Mittagsessen ist gesorgt. Der Start erfolgt ab 10 Uhr. Freuen dürfen sich die Teilnehmer auf eine 40 Kilometer lange Rundfahrt durch Harsewinkel, Versmold und Borgholzhausen. Beflügelt von dem ehrenamtlichen Engagement freut sich Christa Beckmann auf die 28. Spökenkieker-Rallye.