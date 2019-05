Von Elke Westerwalbesloh

Harsewinkel-Greffen (WB). Drei Jahre ist es jetzt her, dass für die Umgestaltung der St.-Johannes-Schule Ideen in einem Workshop gesammelt wurden. Nun sollen diese endlich umgesetzt werden. Die Politik wartet nur noch auf Fördermittel.

Denn die verschiedenen Maßnahmen rund um den Außenbereich der St.-Johannes-Schule in Greffen kosten in Summe rund 140.000 Euro. Schulleiter Detlev Flottmann hat bereits im April des vergangenen Jahres den Antrag auf die Durchführung der Maßnahmen in 2019 gestellt. Darin enthalten ist die Anlage von Parkplätzen im Bereich zwischen Schule und Kita; die Umgestaltung des Gehweges, um die Verkehrssicherheit für die Kinder zu erhöhen; die Abgrenzung des Gehweges vom Bolzplatz durch einen Grünstreifen; die Verlegung der Sprunggrube und der Laufbahn an die westliche Seite des Bolzplatzes; die Anlage einer Hundewiese und ein Klettergerüst im Bereich des Soccer-Feldes.

Alles scheint den Politikern Sinn zu machen, die Planungen und Kostenschätzungen vom Rietberger Büro Freiraumplanung Wolf liegen vor. Die haben allerdings die Planung nochmal überarbeitet und nun ein förderfähiges Modell von rund 80.000 Euro ausgearbeitet.

Bei der Verlegung der Sprunggrube und der Laufbahn haben die Politiker im vergangenen Planungsausschuss noch eine kleine Veränderung vorgenommen. »Sie möchten, dass beide Bahnen parallel nebeneinander verlaufen und nicht im Winkel, wie zunächst angedacht«, schildert Stadtplaner Reinhard Pawel im Gespräch mit dieser Zeitung. »Eigentlich könnten wir mit der Umsetzung beginnen, müssen nun aber auf den Ausgang des Förderantrages warten«, bestätigt Pawel, dass maximal 50 Prozent Förderung drin sein könnten. Das Geld soll aus dem Landesförderprogramm »Heimat-Fonds« kommen. Die Stadt wird nun einen Antrag an die Bezirksregierung Detmold schicken und hofft, einen positiven Bescheid bis spätestens zum Herbst vorliegen zu haben.