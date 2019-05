Harsewinkel (WB/wes). In Harsewinkel sind an drei Stellen alte Reifen abgelegt worden: Insgesamt haben sie das Gewicht eines ausgewachsenen männlichen Elefanten – 6,5 Tonnen haben Umweltverschmutzer einfach illegal entsorgt. »Wir haben Dienstag Strafanzeige gestellt«, sagt der Umweltberater der Stadt Harsewinkel, Guido Linnemann.

Wohin mit alten Reifen? Alte Reifen sollen in der Regel beim Recyclinghof beziehungsweise bei einem privaten Entsorgungsfachbetrieb abgegeben werden. Gegen Zahlung einer geringen Gebühr werden Altreifen hier entgegengenommen und die Gummis umweltgerecht entsorgt.

Allerdings hat er nur Strafanzeige gegen einen Ganoven gestellt: Denn nur die 70 bis 80 Reifen an der Tüllheide auf einem Sandweg sind auf städtischem Gebiet. »Sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist schon eine Nummer«, ist der Umwelt-Experte richtig sauer.

300 Reifen an der Waldschenke

Zwei weitere Ablageorte sind in einem Waldstück am Schlömerweg in Greffen und auf einem Ackerweg vor der Waldschenke Schlöpker entdeckt worden. In der Nähe der Waldschenke hat ein Landwirt die 300 Reifen entdeckt.

Es soll sich um Silo-Reifen handeln

Das kuriose: An den alten Reifen kleben zum Teil noch Silo-Reste. »Es muss sich also auch um Silo-Reifen handeln, die hier illegal entsorgt wurden«, bestätigt Linnemann die Aussagen der Bauhof-Mitarbeiter.

Polizei sucht Zeugen

Die Stadt und natürlich auch die Polizei suchen nun Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Wie die Kreispolizeibehörde um Katharina Felsch der Presse mitteilte, sind neben der städtischen Anzeige auch zwei weitere eingegangen. Um insgesamt 600 Reifen gehe es hier beid den beiden Anzeigen – ohne die Stadt, erklärt Felsch. Es handelt sich bei der Entsorgung der alten Reifen um eine Ordnungswidrigkeit. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden, Tel. 05241/8690.