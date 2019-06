Das Fahrzeug geriet erst in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Baum. Foto: Grund

Harsewinkel-Marienfeld (GG). Ein Paderborner Autofahrer (53) ist am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, im Harsewinkeler Ortsteil Marienfeld verunglückt. Er wurde verletzt in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war der PKW-Fahrer mit seinem schwarzen Mercedes auf der Münsterlandstraße aus Richtung Niehorst kommend, in Fahrtrichtung Marienfeld unterwegs, als er plötzlich aus ungeklärter Ursache nach links, über die Gegenfahrbahn, in einen Graben geriet. Dort prallte das Fahrzeug mit voller Wucht frontal gegen einen Baum. Auch wenn sich der Fahrer selbständig aus dem Auto befreien konnte, wurde er bei dem Unfall verletzt. Nach erster notärztlicher Versorgung wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde vom Unfallort abgeschleppt. Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzuges Marienfeld sicherten den Unfallbereich und streuten Betriebsstoffe ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Verkehr mehr als 1,5 Stunden großräumig umgeleitet. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.