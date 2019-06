Von Elke Westerwalbesloh

Manager der Hotel Residence Klosterpforte, Christopher Schemmink ist mehr als erfreut, dass sich diese Traditionsveranstaltung in das Klosterforum in Marienfeld verlagert. »Das wird ein tolles Event«, weiß er jetzt schon, dass es im Hause Frie nicht immer nur um Fußball gehen muss. Die Ausrichter, die Miss Germany Corporation aus Oldenburg, um Ralf Klemmer haben den idyllischen Ort besucht und »wir waren sofort verliebt in die Location«, erklärt Klemmer.

20 Frauen stehen im Finale

Bereits im achten Jahr veranstaltet das Unternehmen, welches bereist in der dritten Generation betrieben wird, die Miss 50plus Germany Wahl. »Jedes Jahr machen etwa 500 Damen bei unserem Schönheitswettbewerb mit«, erklärt Klemmer im Gespräch mit dieser Zeitung. Das finale Casting ist am 8. September, dann stehen die 20 Kandidatinnen für das Finale am 25. Oktober im Klosterforum fest. »An diesem Tag wird die amtierende Miss 50plus Germany, Evelyn Reißmann, ihre Schärpe an die neue Schönheitskönigin abgeben«, erklärt Ralf Klemmer.

Was neu ist in diesem Jahr: Es besteht die Möglichkeit über eine Vorwahl als Direktkandidatin ins Finale zu ziehen. Dabei müssen sich die Damen nicht per E-Mail mit Foto und Steckbrief bewerben, sondern können mittels einer Live-Vorwahl vor einer kleinen Jury überzeugen. In zwei Durchgängen (Kleid und Businessoutfit) geht’s über den Laufsteg und anschließend erfolgt ein Interview. Welche Frau es dann direkt schafft, muss im Vorfeld nicht mit hunderten konkurieren. Alle anderen schon. Und wenn sie hübsch genug sind, Charisma haben und noch was im Köpfchen, dann klappt es auch mit dem Finale in der Hotel Residence Klosterpforte.

Ex-Bayern-Trainer kommt

Vor einer elfköpfigen Jury müssen die Damen sich dann in Szene setzen. »Die Zusammensetzung der Jury steht erst relativ kurzfristig fest«, verrät Ralf Klemmer. Ganz sicher ist, dass zu dieser Runde neben dem Politiker Wolfgang Bosbach auch der Ex-Co-Trainer von Bayern München, Hermann Gerland gehört. So spielt der Fußball in der Klosterpforte dann irgendwie doch wieder mit. Selbst beim Schönheitswettbewerb ist er im Klosterdorf nicht wegzudenken.

