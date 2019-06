Von Gabriele Grund

Harsewinkel-Greffen (WB). Was für ein spannender Wettstreit um die Königswürde! Immer wieder sah es am Pfingstmontag so aus, als wäre der Adler endlich erlegt – doch immer war es nur fast so weit. Um 16.03 Uhr war es schließlich geschafft.

Der Schützen- und Heimatverein Greffen hat eine neue Regentin: In einem außergewöhnlich packenden Wettstreit mit zuletzt drei weiteren Schützen setzte sich Sabine Dieckmann (40) durch. Die Kinderkrankenschwester, Mitglied der Damenkompanie, schaffte es mit dem 333. Schuss, den Adler von der Stange zu holen. Sie ist die vierte Königin in der langjährigen Geschichte des Vereins. Mit ihr regiert ihr Ehemann Markus, der zwischendurch selbst mitgeschossen hatte – ein Greffener Familienduell sozusagen.

Neben dem Königsschießen bildeten das gemütliche Beisammensein am Eröffnungsfreitag sowie der von mehr als 500 Zuschauern besuchte Heimatabend am Samstag die Höhepunkte des viertägigen Schützenfestes im Greffener Schützen Busch. Erster Gewinner der schießsportlichen Wettbewerbe wurde Alfred Thies, der am Freitagabend mit dem 231. Schuss neuer »König der Könige« wurde. Das Schießduell »Jungschützen gegen Damenkompanie« konnten, wie schon im Vorjahr, die Jungschützen unter großem Jubel für sich entscheiden.

In einer bunten Mischung aus Ehrungen, Beförderungen, Tanz, Musik, jeder Menge Partystimmung und Geselligkeit erlebten die Zuschauer auch am Samstag im Festzelt einen tollen Unterhaltungsabend. Angehörige zahlreicher örtlicher Gruppen und Vereine boten mit ihren Darbietungen gute Unterhaltung. Mit dabei: die Jagdhornbläser, die Kindervolkstanzgruppe, die in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen feiert, der Männergesangverein Greffen-Harsewinkel, die Theatergruppe der Kfd, der Männerchor M-Tune, aber auch Aktive aus den verschiedenen Kompanien und Abteilungen des Schützenvereins.

Orden für »Heiner« Hemkemeyer

Für einen Gast wurde es allerdings ein ganz besonderer Abend. Gemeint ist Heinrich »Heiner« Hemkemeyer (64), dem der 51. große Heimatverdienstorden verliehen wurde. Die Ehrung ist die höchste Auszeichnung, die der Greffener Schützen- und Heimatverein vergeben kann. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Hemkemeyer nahm Hemkemeyer die Auszeichnung vom Präsidenten Andre Lanwehr in Empfang. Erstmals in der Geschichte wurde der neue Träger nicht wie bisher in geheimer Abstimmung aus dem Kreis der bisherigen Heimatverdienstordensträger gewählt, sondern aufgrund von Rückmeldungen Greffener Vereine und Gruppen. Sie hatten verdiente Bürger benannt, die sich ehrenamtlich und vielseitig für das kleine Dorf stark gemacht hatten. So wie eben »Heiner« Hemkemeyer, der sich nicht nur im Schützenverein einbringt, sondern auch aktives Mitglied in der Kolpingsfamilie Greffen und in der Volkstanzgruppe ist. »Und wenn er mit seinem alten Unimog losfährt, verlässt er einen der ältesten Höfe von Greffen«, so André Lanwehr.

Heinrich Hemkemeyer wurde 1954 in Greffen geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf dem elterlichen Hof an der Beelener Straße auf. 1977 heiratete er seine große Liebe Elke. Das Ehepaar hat zwei Töchter. Hemkemeyer hat bei Claas eine Ausbildung als Werkzeugmacher absolviert und vor seinem Ruhestand bei Thyssen Krupp in Brackwede gearbeitet. Seit 1974 ist er im Schützenverein. 2008 war er Schützenkönig. Seit 1997 tanzt er mit seiner Frau in der Volkstanzgruppe. Wenn bei all der Freizeitgestaltung dann noch Zeit ist, kegelt er bei den »Furchenmollis« mit.

Ebenfalls allen Grund zur Freude hatten Norbert Westhove vom Bürgerverein Greffen, Günter Schmitfranz, aktives Mitglied bei der Feuerwehr und im Spielmannszug, sowie Dominik Düpmeier vom Vorstand des Schützen- und Heimatvereins. Sie erhielten die Vereinsnadel in Gold. Über einen Verdienstorden konnten sich Daniel Kalthoff und Annette Schmitfranz freuen. Den Verdienstorden der Damenkompanie erhielten Stefanie Markus und Svenja Elbeshausen. Hendrik Röer und Robin Ostholt bekamen einen Verdienstorden der Jungschützen.