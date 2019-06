Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Internationaler Airport Kuhwiesen in Harsewinkel: Flugzeuge unterschiedlichster Bauweisen und Gewichtsklassen sind am Pfingstsamstag und -sonntag im Minutentakt auf der Grasrollbahn gestartet und gelandet.

Anlass war die 59. Auflage des Internationalen Luftzirkus des Modellflugvereins Ikarus Harsewinkel. 150 Piloten aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien kamen ins »Mekka der Modellflieger« mit mehr als 3.000 Besuchern, die Sport- und Nutzflugzeuge, Düsenjets, Kampfbomber, Doppeldecker, Hubschrauber, Segelflieger, seltene Oldtimer sowie Großmodelle bestaunten. Im Minutentakt starteten und landeten Kleinstflieger, aber auch richtig dicke »Brummer«, wie der vom belgischen Konstrukteur Frans Tanghe präsentierte 85 Kilo schwere und von einem Sternmotor angetriebenen Doppeldecker Giant Boeing Stearman PT 17. Das Original – ein Doppeldecker-Schulungsflugzeug des amerikanischen Flugzeugherstellers Boing-Stearman – wurde ab 1934 gebaut. Mehr als ein Jahr hat Tanghe an der perfekten 1:2-Nachbildung gebaut, ehe der Flieger aus dem Baujahr 2012 erstmals abheben durfte.

Seit vielen Jahren ist Frans Tanghe mit dem Modellflugpiloten Ludo Luyten und dessen Ehefrau Anni Luyten in Harsewinkel dabei. Der Doppeldecker hat eine Spannweite von fünf Metern.

Hingucker aus den Niederlanden

Ebenfalls stattliche Maße konnten auch Heike und Kai Ohrt aus Nienburg mit ihrer 58 Kilo schweren Super Stearman »Red Baron« vorweisen. Der mit einem Fünf-Zylinder-Sternmotor angetriebene, 23 PS starke Doppeldecker hat eine Spannweite von 4,10 Meter. Das Original ist fast zehn Meter breit, hat 880 Kilo Leergewicht und wird mit einem 450-PS-Continentalmotor angetrieben.

Ein Hingucker war auch eine Bleriot von Henk van Hoorn aus den Niederlanden. Der 65 Kilo schwere RC Giant, ein Nachbau des historischen Eindeckers mit 5,40 Meter Spannweite, begeisterte vor allem Oldtimer-Fans. Mit der Blériot XI hatte der französische Luftfahrtingenieur und Konstrukteur Louis Blériot im Juli 1909 als erster Mensch den Ärmelkanal mit einem Flugzeug überquert.

Der Gegensatz zu den Schwergewichten war der Solar-Segler von Wilfried Mühlnickel aus der Nähe von Hannover. Der 80 Gramm leichte Motor ist handgewickelt und selbst konstruiert. »Der Flieger fliegt, solange die Sonne scheint«, sagt Mühlnickel. Der Segler hat eine Spannweite von 160 Zentimeter.

Kein Altherren-Hobby

Dass Modellflug kein Altherren-Hobby ist, wurde durch die auffällig vielen jungen Modellflieger deutlich. Chris Hellbach (16) ist seit dem siebten Lebensjahr Modellflieger und von Siegen aus mit dem Trecker angereist. Weil er damit nicht über die Autobahn fahren darf, wählte er Nebenstrecken und war neun Stunden mit durchschnittlich Tempo 30 unterwegs.

Gut besucht war am Samstag das beliebte Nachtfliegen. Etwa 40 Piloten schickten ihre mit kleinen LED-Lichtern, Rauchkanonen und Feuerwerkskörpern ausgestatteten Flugmodelle in die Luft und zauberten so eine tolle Atmosphären und spektakuläre Lichtshows in den Nachthimmel. Das Trainingsfliegen war hingegen aufgrund der starken Winde nur bedingt möglich.

Hohe Sicherheitsstandards

Seit Jahren kommen immer mehr Modellflieger und Besuchern, um die etwa 270 Flieger zu sehen. Die Mischung aus Flugschau und Familienfest begeistert. Hohe Sicherheitsstandards und ein ausgeklügeltes Programm machen den internationale Luftzirkus zu einem der hochkarätigsten Modellflugschauen Europas.

Dabei gebührte vor allem den mehr als 50 ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und deren Familien viel Lob. Sie haben durch wochenlange Vorbereitung und aktive Begleitung während der zwei Flugtage genauso einen Anteil am Erfolg wie die Piloten, die den Besuchern nicht nur eine große Palette des funkferngesteuerten Flugmodellbaus präsentierten, sondern auch teils atemberaubende Flugkunstvorführungen.