Harsewinkel (WB/GG). Drei Tage im Zeichen edler Tropfen: Die 23. Auflage des Harsewinkeler Weinfestes ist am Freitag bei herrlichem Sonnenschein auf dem Alten Markt eröffnet worden.

Bis Sonntag stehen erlesene deutsche und europäische Weine in den unterschiedlichsten Genusssorten im Mittelpunkt. Das Weinfest ist am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet.

Damit möglichst viele Gäste die guten Tropfen und kulinarischen Angebote genießen können, hat der Verkehrsverein Harsewinkel als Veranstalter insgesamt vier Winzer und drei Weinhändler eingeladen, die Weine aus bekannten deutschen Anbaugebieten, aber auch der heimischen Region im Angebot haben. »Dimis Taverne« bietet Leckereien vom Grill an, der Gasthof Bökamp aus Bokel hat Flammkuchen-Variationen zu bieten. Genüsse für die Ohren gibt es am Samstag vom Kolpingorchester, am Sonntag wird Renas Akustik-Trio auftreten.