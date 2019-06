Von Stefanie Winkelkötter

Eine Delegation von 30 französischen Freunden ist bereits am Freitag in der Mähdrescherstadt eingetroffen, darunter einer der stellvertretenden Bürgermeister aus Les Andelys, Léopold Dussart. In Harsewinkel trafen sie auf alte Freunde – in der Tat ist diese Städtefreundschaft eine sehr lebendige Verbindung.

Claas und Handballer ebnen den Weg

Dies liegt sicher auch daran, dass man die Verantwortung seinerzeit nicht auf kommunaler Ebene belassen wollte, sondern eigens Partnerschaftsvereine gründete, die dafür sorgen sollten, dass die Beziehungen nicht einschlafen. In Harsewinkel hält der Partnerschaftsverein Les Andelys-Harsewinkel (Palah) die Zügel in der Hand. Dessen Gründungsvorsitzender war Julius Petri, verstorben 2015, danach zeichnete 23 Jahre lang Günter Rauh verantwortlich, inzwischen Ehrenpräsident, seit dem vergangenen Jahr steht Mary Brüggemann an der Spitze.

Wie alles anfing, weiß noch Günter Rauh: »Seit den 1980er Jahren bot Claas jungen Franzosen die Chance, praktische Berufserfahrungen hier vor Ort zu sammeln.« Einer der Kooperationspartner war das Berufsausbildungszentrum Les Andelys. »Bis 1989 gab es mehrere Austausche in beide Richtungen. Unter den Auszubildenden waren auch Handballer, und als 1989 bei einem Turnier in Les Andelys eine Mannschaft fehlte, wurde kurzfristig die TSG Harsewinkel eingeladen«, erinnert sich der 77-Jährige. Dann sei die Idee aufgekommen, eine Städtepartnerschaft einzugehen.

1000 Liter Bier nach Frankreich gebracht

Die Urkunde unterzeichneten die Bürgermeister Heinrich Hemker und Michel Vauthrin im Juli 1994 im Harsewinkeler Rathaus, im Oktober dann noch einmal in Les Andelys. Nach zehn Jahren wurde die Partnerschaft mit einem großen Festakt in Frankreich noch einmal erneuert. Zwei feste Termine stehen jedes Jahr im Kalender, bei denen sich die Freunde besuchen: zum Harsewinkeler Weinfest und zum Trödelmarkt in Les Andelys. »Das erste Mal sind wir mit einem Lkw mit 1000 Litern Bier hingefahren«, erinnert sich Günter Rauh. »Das war aber doch überdimensioniert, wir haben das meiste wieder mit zurückgenommen.« Dazu gibt es aber auch zahlreiche Verbindungen auf Vereins- oder privater Ebene, drei Ehen gingen sogar aus der Städtepartnerschaft hervor.

Das Jubiläum wird heiter und fröhlich gefeiert: mit Boule-Turnier, viel Musik und auf dem Weinfest, wo sicher das eine oder andere Gläschen Cidre verköstigt wird.