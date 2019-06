Von Gabriele Grund

Harsewinkel (WB). Nur mal kurz über den Alten Markt schlüren? Das ist am Wochenende nicht möglich gewesen. Denn das Weinstübchen unter freiem Himmel war geöffnet und so gut besucht, dass an jedem Stehtisch und Büdchen Bekannte lauerten – die Gesellschaft beim Wein trinken suchten.

Weinfest Harsewinkel Fotostrecke

Foto: Gabriele Grund

Die Stände der vier Winzer, drei Weinhändler und zwei Gastronomen präsentierten die neusten Trends rund um Wein, Sekt und Likör, aber auch beliebte, klassische Spät- und Frühburgunder. Im Grunde war es den Besuchern auch gleich, ob neuer oder alter Tropfen – Hauptsache das Kaltgetränkt schmeckte.

Der Verkehrsverein Harsewinkel organisiert das Weinfest seit 23 Jahren. Unter die treuen Weinfest-Besucher hatten sich auch viele neue und junge Gesichter gemischt, die Lust zur Erprobung der vielfältigen und qualitativ hochwertigen Rebsorten, auf leckeres Essen, Gemütlichkeit, philosophische Weinexkursionen und schöne Musik hatten. Das freute auch Mitorganisator Bernhard Brockmann. »Wenn es rappelvoll ist hier, dann ist es gut«, versicherte er und hob gleich sein Weinglas zum »Stößchen«.

Hansi Hockenberger hat hunderte Flaschen Wein dabei

Infos zu Weinregionen und Rebsorten gab es unter anderem am Stand von Hansi Hockenberger vom bekannten Klostergut Schelzberg in Sasbachwalden. Einige hundert Flaschen hatte der in Harsewinkel allseits geschätzte Winzer mitgebracht. An seinem Stand gab es vom roten und weißen, vollmundigen Spät- und Grauburgunder bis zum edlen Riesling auch einen nach dem Spitznamen seiner Tochter Johanna benannten »JoJo« Rotwein Cuvée zu verkosten.

Aus der französischen Partnerstadt Les Andelys sind 30 Gäste angereist

Wer dann genug vom edlen Tropfen hatte, der konnten den französischen Freunde »Bonjour« sagen. 30 Gäste sind aus der französischen Partnerstadt Les Andelys angereist. Sie hatten etliche Flaschen regionalen Cidre, Calvados, weiße und rote Weine sowie verschiedenen regionalen Wurst- und Käsesorten im Gepäck. Zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft spielte am Samstagabend während des Weinfestes auch das Kolpingorchester auf der kleinen Bühne auf.

In einem Interview befragte die Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide den stellvertretenden Bürgermeister aus Les Andelys, Léopold Dussart nach seinen Eindrücken, die er in Harsewinkel als Gast gewonnen hatte. In Les Andelys seien die Menschen an einem Samstagnachmittag überaus geschäftiger, meinte er und bezog sich damit auf die Radtour, die die Bürgermeisterin kurz zuvor mit ihm unternommen hatte. Apropos radeln: Auf dem Weinmarkt wurde auch der Sieger des Stadtradelns gekürt. Insgesamt haben 404 Radler in 30 Teams 82.876 Kilometer erradelt. Klimaschutzmanager Florian Thoene: »Das ist ein tolles Ergebnis und eine deutliche Steigerung gegenüber dem letzten Jahr«. Zum Vergleich: in 2018 sind 277 Radler in 23 Gruppen insgesamt 69.896 Kilometer gefahren. In der Kategorie »Gruppe mit den meisten Kilometern« siegte der Bürgerverein Greffen mit 11.907 Kilometer. In der Sparte »Meiste Teilnehmer« siegte erneut der Bürgerverein Greffen mit 76 Radlern. Die meisten Kilometern pro Kopf sicherte sich das Team »Staubwolke« mit 646,8 Kilometern pro Kopf.